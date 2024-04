La FFF ne lâche pas Eliesse Ben Seghir

Ces dernières semaines, le Maroc avait mis la main sur deux nouveaux binationaux. Après plusieurs mois de négociations, Walid Regragui avait décidé de convoquer Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid avait choisi de recaler l’Espagne pour jouer pour les Lions de l’Atlas. Un renfort de poids accueilli comme une star lors de la dernière trêve. Mais le milieu de 24 ans n’est pas le seul à avoir choisi le Maroc lors du dernier rassemblement. C’est aussi le cas du jeune talent de l’AS Monaco Elyesse Ben Seghir. Brillant dans les catégories de jeune de l’équipe de France, le milieu de 19 ans était considéré comme l’un des plus gros talents de la génération 2005. D’origine marocaine, il avait finalement décidé de jouer pour son pays d’origine il y a quelques mois. « J’en suis très fier. J’ai fait ce choix par rapport à mes racines. Mes deux parents sont marocains. Et les racines l’ont emporté. La FFF a essayé de me garder, mais j’assume ce choix et je fonce. Pourquoi attendre quand on sait ce qu’on veut ? », avait lancé Ben Seghir pour justifier son choix.

Depuis, il a disputé ses deux premières sélections face à l’Angola et la Mauritanie lors des matches amicaux. Et preuve que la FFF ne digère pas cette perte, selon nos informations elle tente toujours de le convaincre de représenter les Bleus. Le joueur n’a disputé que deux rencontres amicales et peut donc encore changer de sélection. L’instance du football français multiplie les contacts pour essayer de le faire changer d’avis tant qu’il est encore temps. Suffisant pour réussir à le convaincre ? Dans tous les cas, le temps est compté pour la FFF puisque Ben Seghir jouera deux matches officiels avec le Maroc en juin prochain (qualification Coupe du Monde) s’il est convoqué. Et à ce moment, un changement de sélection sera impossible.