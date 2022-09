adidas dévoile le nouveau maillot third 2022-2023 spécial de l'OL

Le nouveau maillot third 2022-2023 de l'OL et adidas

L'Olympique Lyonnais et adidas ont présenté, ce dimanche, le nouveau maillot third que porteront les hommes de Peter Bosz au cours de cette année sportive 2022-2023.

Au lendemain de la manita infligée à l'Angers SCO (5-0, 6ème journée de Ligue 1), l'Olympique Lyonnais a décidé, ce dimanche, de dévoiler à ses fans l'identité visuelle de son nouveau maillot third 2022-2023. À cette occasion, adidas, équipementier des Gones jusqu'en 2025 minimum, a voulu puiser son inspiration dans le festival Nuits Sonores, un événement de musique électronique et de musiques indépendantes se déroulant chaque année, sur cinq jours, à Lyon.

Un maillot dark et original

Si la bande centrale est de retour sur le maillot domicile et qu'il se veut globalement classique, la tunique third, très sombre, est, un peu à l'image du maillot extérieur de cette année, assez particulier. Il combine ainsi des lignes graphiques noires et touches mauves « pour rappeler l’identité scénographique et lumineuse de Nuits sonores qui fait écho à l’histoire de la musique électronique et dont le festival est un porte-voix majeur », précise le communiqué de la marque aux trois bandes.

« À l'image de la musique et du sport, ce maillot se veut inclusif et fédérateur », explique de son côté le club rhodanien sur ses réseaux sociaux. Cette troisième tenue, qui sera bientôt portée par les hommes de Peter Bosz dans l'Hexagone, l'OL n'étant pas qualifié en Coupe d'Europe cette saison, présente un design assez "dark", mais relativement moderne.

Un message fort à travers ce 3ème maillot de l'OL

Le message passé par les pensionnaires du Groupama Stadium, d'adidas et de Nuits Sonores, institution culturelle incontournable de Lyon, est parfaitement compris à travers ce maillot, qui « incarne toutes les facettes de la ville (les lumières, la mixité, la convivialité) et célèbre les valeurs partagées par ces différents acteurs telles que la transmission, le partage, et la diversité, les réunissant autour d’un message fédérateur : Lyonnaise est notre culture ».

Comme un symbole de l'union entre les trois entités, ces dernières organisent un événement unique ce dimanche 4 septembre, à HEAT Lyon. Le but ? « Mettre en lumière toutes les composantes qui font la diversité des milieux sportifs et culturels à travers un programme riche : talk, concert et streaming », alors que la recette de cet "event" sera reversée à l’association locale Cargo, qui propose des activités sportives et culturelles pour tous les publics.

