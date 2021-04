Le groupe du PSG contre le Bayern

C'est demain, le grand soir pour le PSG. Après avoir sorti le Barça au tour précédent, le club de la capitale se rend à Munich pour affronter le Bayern. Ce quart de finale aller de la Ligue des Champions (à suivre en live commenté sur Foot Mercato), c'est aussi l'occasion de prendre sa revanche sur la finale de l'an passé.

Problème, Pochettino dispose d'un groupe amoindri. Kurzawa, Bernat, Icardi, Florenzi, Verratti et Paredes sont tous absents pour diverses raisons (blessure, covid, suspension). L'entraîneur parisien a convoqué un groupe de 23 joueurs. On y retrouve Neymar, Mbappé ou encore Di Maria mais aussi les jeunes Nagera, Gharbi et Kamara dont c'est la grande première.

Le groupe parisien :

Navas, Rico, Letellier – Bakker, Marquinhos, Diallo, Pembélé, Kimpembe, Dagba, Kehrer – Rafinha, Herrera, Gueye, Danilo, Gharbi, Kamara, Sarabia, Draxler, Di Maria, Neymar - Mbappé, Kean, Nagera