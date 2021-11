PSG : l'Espagne s'enflamme déjà pour Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Des débuts pour le moins réussis. Dimanche en début d'après-midi, Sergio Ramos a réalisé ses premiers pas sous la tunique parisienne, et les retours concernant sa prestation sont unanimement positifs, à l'image de l'analyse de Thierry Henry le concernant : « il oriente le jeu de derrière. Il a su empêcher certains joueurs de Saint-Etienne de partir en contre. Il replace aussi ». En l'espace de 90 minutes seulement, le PSG semble donc avoir trouvé le nouveau patron de sa défense.

Et forcément, ça ne passe pas inaperçu en Espagne. Chez nos voisins, les mésaventures parisiennes de Ramos étaient d'ailleurs suivies de très près, et l'actualité - médicale principalement - de l'Andalou était pratiquement plus suivie qu'en France. « Sergio Ramos fait déjà la loi dans la défense du PSG » (Cuatro) ou « Sergio Ramos montre déjà qui est le patron lors de son début avec le PSG » (El Pais) sont certaines des analyses que l'on peut lire et entendre de l'autre côté des Pyrénées depuis hier après-midi.

L'Espagne parle déjà d'un retour en sélection

Si la rencontre des Parisiens n'était pas visible dans tout le pays, puisque seule la télévision sportive locale catalane la diffusait, ils ont visiblement été nombreux à suivre les premiers pas de Ramos avec son nouveau club. « Il n'a même pas besoin de retrouver son niveau, il est meilleur qu'Eric Garcia actuellement », ou « Sergio Ramos, ils ont oublié tes titres, tes sacrifices... Aujourd'hui ils se cachent. Mais il leur reste encore quelque chose à subir : ton retour en sélection » sont des phrases que l'on a pu entendre dans l'émission référence El Larguero de la Cadena SER.

Autant dire que la pression médiatique est déjà sur les épaules de Luis Enrique, le sélectionneur national, qui devra prendre une décision tranchée lors de la prochaine trêve internationale. Dans le cas où Ramos soit à son meilleur niveau bien entendu. Nul doute qu'en Espagne, on continuera de suivre les prochaines rencontres du PSG de très près...