Sami Khedira juge l'évolution de Cristiano Ronaldo

À peine quatre mois après son départ de la Juventus et son retour en Bundesliga, Sami Khedira (34 ans) a décidé de prendre sa retraite. Au cours de sa longue carrière, l'international allemand aura glané la Ligue des Champions et la Liga avec le Real Madrid ou encore cinq fois la Serie A avec la Juventus. Deux clubs où il a pu voir évoluer le quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. Interrogé par ESPN, Khedira s'est exprimé sur l'évolution de l'attaquant de 37 ans, aujourd'hui de retour à Manchester United.

La suite après cette publicité

«J'ai rencontré deux Cristiano, le premier au Real Madrid, un peu plus jeune et peut-être un peu plus égoïste. Pas de façon négative, mais il devait trouver sa personnalité. Il a marqué beaucoup, beaucoup de buts et a été fantastique, mais il n'a pas eu autant d'influence sur l'équipe, a-t-il rappelé. Ensuite, ma deuxième expérience avec Cristiano, à la Juventus... il arrive dans l'équipe et il a ce même égoïsme qui est celui de marquer, mais il était plus un leader, plus un leader naturel. Il nous a toujours poussés et il savait qu'il avait besoin du soutien de ses coéquipiers pour gagner des trophées. Ne vous méprenez pas, il a toujours fait partie de l'équipe à Madrid, mais à la Juventus, il était un peu plus mature».