Liga : malgré Karim Benzema, le Real Madrid sombre à Barcelone

Sous pression après la victoire de l'Atlético Madrid contre Barcelone samedi soir (2-0), le Real Madrid devait s'imposer sur la pelouse de l'Espanyol, dans le cadre de la 8e journée de Liga, afin de reprendre trois points d'avance sur son poursuivant madrilène. Toujours privé de Bale, Asensio, Carvajal et Mendy, Carlo Ancelotti alignait un 4-4-2 avec Alaba et Vazquez sur les ailes et Militao-Nacho en charnière centrale. Le Français Camavinga était présent dans l'entre-jeu avec Modric, Valverde et Kroos, qui faisait son retour en tant que titulaire. Vinicius et Benzema composaient le duo d'attaque.

Bien entré dans cette partie, le Real Madrid prenait rapidement la possession du ballon et progressait dans la moitié de terrain des Catalans. Benzema, après une belle action individuelle s'offrait la première occasion des Merengues. Pourtant, après un gros travail de Darder, l'Espanyol partait en contre-attaque. Bien servi par Embarba, De Tomas coupait parfaitement au premier poteau pour plomber son ancien club (1-0, 17e). Une ouverture du score qui semblait avoir tué les Madrilènes, qui n'auront pas réussi à sonner la révolte jusqu'à la pause.

Benzema, seul espoir madrilène

L'Espanyol Barcelone avait même beaucoup plus de confiance après la pause. Après une meilleure entame au sortir des vestiaires, les Catalans bougeaient le milieu de terrain madrilène. Après une superbe action individuelle accompagnée d'un petit-pont sur Nacho, Vidal faisait le break à l'heure de jeu devant Courtois (2-0, 60e). Pire encore pour le Real, Darder manquait une occasion en or de mener 3-0 (63e). Au bord du gouffre, les Madrilènes ne pouvaient être sauvés autrement que par Benzema. En soliste, l'ancien Lyonnais échappait à la défense et enroulait parfaitement pour tromper Lopez (2-1, 70e).

Hazard, entré en seconde période, pensait égaliser mais a été signalé hors-jeu (82e). Sans solution offensive, le Real Madrid s'incline pour la première fois de la saison mais reste leader de Liga avant la trêve internationale. Les Merengues n'auront pas le droit à l'erreur lors de la prochaine journée, où ils se déplaceront chez l'autre club catalan, le FC Barcelone, pour le Clasico. De son côté, l'Espanyol remonte à la 12e place avant de recevoir Cadiz lors de la prochaine journée.

