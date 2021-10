Algérie : Andy Delort répond à Djamel Belmadi

Présent en conférence de presse avant d'affronter le Niger les 8 et 12 octobre prochain dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022 (suivez la rencontre en live commenté), le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi s'est exprimé sur l'absence d'Andy Delort dans la liste des joueurs sélectionnés. Un choix qui fait particulièrement réagir au pays et que le sélectionneur n'a pas apprécié, pointant du doigt l'attitude du nouvel attaquant azuréen et de l'OGC Nice. Mis en cause par Belmadi déclarant que son attaquant souhaitait faire une pause d'un an avec la sélection, le natif de Sète n'a pas tardé à réagir dans un entretien accordé à L'Equipe.

Si ce choix devrait entraîner l'absence de Delort pour la CAN 2022, l'ancien Montpelliérain a souhaité préciser que ce choix était mûrement réfléchi, expliquant notamment la forte concurrence présente au Gym : «c'est le fruit d'une longue réflexion dont j'ai pu faire part à Djamel lors d'une discussion entre hommes. Je ne rentrerai pas dans les détails car c'est une discussion que je souhaitais garder privée. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte : tout d'abord, et c'est très important, le rôle qui est le mien en sélection. À côté de cela, je vais avoir 30 ans dans deux jours et je suis à un moment charnière de ma carrière : je viens d'arriver dans un club où l'exigence et la concurrence sont beaucoup plus élevées, je veux mettre toutes les chances de mon côté.» Invité à répondre à la sortie de Belmadi en conférence de presse ce jeudi, Delort a également tenu à rétablir certaines vérités : «je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Simplement que la supposée clause dans mon contrat est une pure invention, tout comme le fait qu'une autre personne que moi dicterait mes propres choix. J'espère simplement que mon choix sera compris, les gens me connaissent, je suis quelqu'un d'entier et je donne toujours tout. Je pense que ce choix est important pour moi cette saison, mais je ne prends pas ma retraite internationale.» Une chose est sûre, les relations entre Belmadi et Delort ont pris du plomb dans l'aile ces dernières heures...