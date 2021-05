Serie A : le Torino se sauve face à la Lazio et condamne Benevento

Non sans mal, le Torino valide son maintien en Serie A grâce à un nul acquis sur la pelouse de la Lazio à l'occasion d'un match en retard de la 25e journée (0-0). Malgré 21 tirs (11 cadrés) concédés ce soir et un penalty manqué par Ciro Immobile en fin de partie (84e), les hommes de Davide Nicola condamnent Benevento Calcio, dix-huitième et avec désormais quatre points de retard sur le Toro (17e, 36 points) à une journée de la fin.

C'est justement face à l'équipe de Filippo Inzaghi que le Torino clôturera sa saison dimanche, cinq jours après avoir accroché celle de son frère, Simone Inzaghi. La Lazio reste, elle, sixième de Serie A.