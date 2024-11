Les gros reproches d’Hansi Flick aux joueurs du FC Barcelone

Est-ce un petit vent de crise qui commence à souffler au-dessus de Barcelone ? Après deux mauvais résultats en Liga - une défaite 1-0 contre la Real Sociedad puis un 1-1 contre le Celta - les Blaugranas sont un peu retombés sur terre, eux qui étaient sur un petit nuage après avoir humilié le Bayern Munich et le Real Madrid, entre autres. Contre les Galiciens, on a ainsi vu un Barça assez fragile, auteurs d’erreurs peu communes jusqu’ici, et avec un manque d’idées flagrant avec le ballon.

Si les médias catalans ne semblent pas encore s’inquiéter totalement, les joueurs de l’effectif et Hansi Flick ont récolté leurs premières critiques de la saison ce week-end. Plutôt cléments jusqu’ici, les journaux barcelonais ont ainsi dû se montrer un peu plus tranchants et saignants dans leurs analyses. Et s’il y en a un qui n’a pas hésité à dézinguer tout ce beau monde, c’est Hansi Flick lui-même. « On a vraiment fait un mauvais match. On se doit d’être honnêtes. On a fait beaucoup d’erreurs, y compris en première période, on n’était pas en confiance avec le ballon. On n’a pas joué notre football habituel. On a eu de la chance sur certaines actions et on arrive à prendre un point à la fin. Il faut qu’on réagisse, ça ne peut pas se reproduire », avait-il lancé après le match.

Hansi Flick veut bousculer son vestiaire

Il faut dire que, comme l’indique Mundo Deportivo, l’ancien du Bayern veut éviter d’entrer dans une dynamique négative. Il a poussé une grosse gueulante dans le vestiaire, et va être plus strict et plus sévère avec ses joueurs lors des semaines à venir. Parmi les principaux reproches qui sont faits par le tacticien germanique à ses troupes, on retrouve un gros manque d’intensité. Il trouve que ses joueurs sont moins efficaces au pressing et à la récupération du ballon que lors des premières semaines de compétition.

Hansi Flick estime aussi que son équipe a perdu certains automatismes avec le ballon, et qu’elle ne ressort plus si facilement le ballon depuis l’arrière-garde, ce qui occasionne un jeu moins fluide et moins dynamique. « Hansi Flick a sorti le fouet », va jusqu’à écrire Mundo Deportivo, soulignant la volonté de l’Allemand d’être pro-actif et de ne pas laisser la situation empirer. Face à Brest en milieu de semaine, la bande de Raphinha sait donc ce qu’elle doit faire…