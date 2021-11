OL-OM : la réaction de Pablo Longoria après l'arrêt du match

La suite après cette publicité

Une prise de position pacifique. Ce dimanche, au Groupama Stadium, l'Olympico entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille a été définitivement arrêté au terme d'une nouvelle mascarade dont se serait bien passé le football français, dont l'image a déjà été bien écorchée depuis le début de la saison 2021-2022, avec pas moins de 6 incidents liés aux supporters en Ligue 1. Si Jean-Michel Aulas est venu prendre la parole au micro de Prime Video afin d'expliquer sa vision des choses, son homologue marseillais, Pablo Longoria, lui a emboîté le pas quelques secondes plus tard sur le bord de la pelouse du Groupama Stadium.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le dirigeant espagnol a souhaité avant tout tempérer, loin des positions de JMA, qui n'a pas vraiment compris l'arrêt de la rencontre. « C'était la position claire du club : respecter la décision de l'arbitre, qui devait la prendre (d'arrêter ou de reprendre le match, NDLR). C'était une décision sportive avant tout. Il fallait prendre en compte l'état psychologique de nos joueurs. Il (Ruddy Buquet) n'a pas souhaité venir voir les joueurs. Dans un premier temps, sa décision sportive, c'était de faire arrêter le match », a dans un premier temps lâché Pablo Longoria, avant de donner des nouvelles de la principale victime de la soirée, Dimitri Payet (34 ans).

« On doit prendre des décisions »

« Il est touché psychologiquement. Ce n'est pas normal. On doit toujours condamner tous types de violences, ça touche tout le monde. Ceux qui aiment le football ne peuvent pas être contents. Le choc, c'était violent, il était avec des glaçons sur la tête dans les vestiaires, il était touché. » Le président de l'OM a ensuite souhaité alerter l'ensemble du football français sur la situation dramatique dans laquelle il se trouve actuellement. « Je ne suis pas ici pour prendre la décision de la Ligue, je dois respecter. On doit se poser beaucoup de questions. Ce n'est pas normal ce qu'il se passe dans le foot, avec les violences. Tout le monde doit se poser des questions. Le spectacle doit être sur le terrain. »

Et Pablo Longoria de conclure, toujours au micro de Prime Video. « On doit prendre le plaisir de jouer au football, et ne plus parler des questions hors du terrain. Tout le monde doit réfléchir là-dessus. Je pense aux solutions sur le terrain. Nous sommes des hommes du terrain. Pour garantir un bon spectacle, on doit prendre des décisions. Je crois que ce qu'on peut demander c'est de réfléchir tous ensemble dans le foot français pour éviter que ce type d'incident se reproduise. Il faut laisser les instances faire le travail. » La LFP a annoncé que la commission de discipline se réunira justement en urgence ce lundi pour s'occuper de ces nouveaux incidents qui vont une nouvelle fois écorner l'image de la Ligue 1.