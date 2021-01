Nancy : Gauthier Ganaye affiche ses ambitions

Parti de Nice il y a un peu plus d'un an, Gauthier Ganaye est de retour aux affaires en France. Celui qui est toujours président du club d'Ostende en Belgique occupe désormais le même rôle à l'AS Nancy-Lorraine. Pacific Media Group, Chien Lee, Partners Path Capital et Krishen Sud, les actionnaires majoritaires du club belge ont racheté l'écurie de Ligue 2 et nommé le dirigeant français à sa tête. Ganaye tenait sa première conférence de presse ce lundi et a affiché les objectifs à court terme. S'il souhaite voir le club lutter dans le haut du classement dans les mois et les années à venir, il est bien conscient qu'il faudra d'abord viser le maintien pour cette saison, Nancy étant à une préoccupante 17e place.

«L’ambition c’est que L’ASNL accède à la Ligue 1 à moyen terme. À court terme, nous avons des exigences beaucoup plus modérées, à savoir acquérir notre maintien en Ligue 2, et dans six mois, construire une équipe compétitive pour jouer le haut de tableau de Ligue 2. (...) Pour ce mercato, on a des restrictions avec la DNCG donc on va opérer de la meilleure manière qu’on peut, en utilisant les avantages qui sont les nôtres, à savoir des intérêts dans d’autres clubs. Il y a des retouches à faire dans l’effectif mais tout n’est pas à jeter loin de là. On a une idée, après je n’aime pas cibler les positions en particulier. Ça fait trop sonner mon téléphone. » Ganaye en profité de cette intervention médiatique pour maintenir Jean-Louis Garcia au poste d'entraîneur de l'ASNL.