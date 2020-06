Thomas Meunier a choisi sa future destination

La suite après cette publicité

Leonardo l'a confirmé au Journal du Dimanche, outre Thiago Silva (35 ans), Edinson Cavani (33 ans) et Eric-Maxim Choupo-Moting (31 ans), Layvin Kurzawa (27 ans) et Thomas Meunier (28 ans) ne prolongeront pas non plus au Paris SG cet été. A l'issue de la campagne de Ligue des Champions, les deux latéraux seront donc libres comme l'air.

Enfin pas tout à fait. Si le gaucher est annoncé dans le viseur de l'Atlético de Madrid, Arsenal ou encore Chelsea, le droitier a déjà trouvé chaussure à son pied. Selon les informations de Bild, son arrivée au Borussia Dortmund, bouclée à 99,9%, sera officialisée avant la fin de la saison.

Remplaçant d'Achraf Hakimi

La presse anglaise expliquait ces dernières heures encore que Tottenham était en discussion avec l'international belge (40 sélections, 7 buts), mais l'affaire est entendue pour le quotidien allemand. La présence de deux compatriotes et amis, Axel Witsel (31 ans) et Thorgan Hazard (27 ans), a fait pencher la balance en faveur du BVB, explique Bild.

Le Diable Rouge, porté sur l'offensive (13 réalisations sous le maillot du PSG depuis 2016), viendra compenser le très probable départ d'Achraf Hakimi (21 ans). Prêté depuis deux ans par le Real Madrid, l'international marocain (28 sélections, 2 buts) devrait repartir pour la Casa Blanca avant d'être transféré à Manchester City ou au Bayern Munich, qui lui font les yeux doux ces dernières semaines.