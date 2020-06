Chelsea s'attaque à Layvin Kurzawa !

Une nouvelle vague bleue. Privé de mercato d'été l'an dernier, Chelsea a décidé se rattraper cette année 2020. Avant même la fin de la saison, les pensionnaires de Stamford Bridge ont mis la main sur Hakim Ziyech. Le magicien marocain de l'Ajax Amsterdam a été recruté pour 40 M€. Il devrait être imité par le très courtisé Timo Werner. Alors que tout le monde envoyait l'attaquant de Leipzig à Liverpool, il devrait finalement poser ses valises à Londres pour revêtir la tunique des Blues. Des Blues qui semblent bien lancés et qui seraient sur le coup pour s'offrir Kai Havertz (Bayer Leverkusen), qui est également dans le viseur du Bayern Munich. Alors que sa valeur marchande est estimée à 75 M€, son club demandera au moins 100 M€. Une somme colossale.

À cela, il faut aussi ajouter que l'écurie anglaise souhaite recruter un latéral gauche puisque l'un des deux latéraux, à savoir Marcos Alonso et Emerson Palmieri, devrait s'en aller. Et la priorité pour ce poste se nomme Ben Chilwell (23 ans). Mais Manchester City est aussi intéressé par le joueur sous contrat jusqu'en 2024 à Leicester, un club réputé pour être dur en affaires. Cette piste s'avère donc compliquée pour Chelsea, qui regarde aussi ailleurs. Et ailleurs justement, il y a des affaires à réaliser. Selon les informations de nos confrères de France Football, les Blues se seraient attaquer au dossier Layvin Kurzawa. Le Français est en fin de contrat au Paris Saint-Germain et présentera donc l'avantage d'être libre dans quelques semaines.

FF explique que l'écurie londonienne a pris des renseignements dernièrement auprès du représentant du joueur. Un joueur qui a été flatté par cette approche de Chelsea. On le sait, l'international tricolore aimerait poursuivre sa carrière en Premier League. Rejoindre le nouveau projet mis en place par le club de Roman Abramovitch serait forcément tentant et très intéressant. Mais le latéral gauche a d'autres alternatives toutes aussi séduisantes puisque le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le FC Séville, l'Inter Milan ou encore Arsenal ont été cités parmi ses prétendants.