OM : Jonathan Rowe va au clash avec Norwich

Même sans qualification européenne cette saison, l’OM n’a pas perdu de son attrait. Depuis le début de l’été, Roberto De Zerbi, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Derek Cornelius, Jeffrey de Lange ou encore Valentín Carboni (en prêt), ont ainsi débarqué tour à tour dans la cité phocéenne. Dans le sens inverse, Pablo Longoria et sa direction se sont également retroussés les manches en récupérant plus de 60 millions d’euros sur les transferts d’Iliman Ndiaye, Vitinha, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Jonathan Clauss (les départs de Veretout, Mbemba ou encore Gigot sont toujours attendus).

La suite après cette publicité

Du mouvement, il y en a eu, et ce n’est certainement pas terminé. Ces derniers jours, nous vous révélions que l’OM était en passe de recruter le champion du monde argentin Geronimo Rulli, auparavant passé par Montpellier, Villarreal ou encore l’Ajax Amsterdam. Sauf coup de théâtre, l’Argentin devrait s’engager dans les jours à venir, et endosser le costume de gardien de numéro 1. D’autres pistes brûlantes, comme celles menant à Killian Sidillia, Youssoufa Moukoko, Elye Wahi ou encore Eddie Nketiah, restent d’actualité. Mais les dirigeants marseillais ratissent large et travaillent sur d’autres dossiers en parallèle, comme celui de Jonathan Rowe.

À lire

OM : Emran Soglo est sur le départ

Il s’est retiré de l’équipe après une offre de l’OM

Hier, nous vous confirmions l’intérêt du club phocéen pour l’ailier anglais, l’une des révélations de Championship avec Norwich la saison dernière (25 titularisations, 12 buts). Un transfert loin d’être bouclé pour autant, étant donné que Leeds envisageait également d’en faire le successeur de Crysencio Summerville, parti à West Ham. Aucun accord n’avait été trouvé entre l’OM et les Canaries, mais visiblement, ça avance en coulisses.

La suite après cette publicité

Ce samedi, Sky Sports nous informe que Rowe force actuellement son départ à Marseille. L’international espoir anglais s’est même retiré de son équipe, qui affronte Oxford aujourd’hui en ouverture de la saison de Championship (13h30). Le média anglais ajoute que le joueur a pris sa décision ce matin, même si le transfert n’est toujours pas ficelé. En revanche, un seul club aurait formulé une offre à Norwich, et c’est bien l’Olympique de Marseille… Ca devrait encore bouger dans les heures à venir.