PSG : Willian Pacho explique son choix

En quête d’un nouveau défenseur central, le PSG vient d’officialiser l’arrivée du jeune équatorien Willian Pacho (22 ans), recruté pour un montant de 45 M€ et jusqu’en 2029. L’ex-joueur de Francfort a livré sa première interview pour son nouveau club et a expliqué pourquoi il a choisi de s’engager avec le Paris Saint-Germain cet été.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux, la vérité, c’est que je suis ici et que je vais faire du bon travail. C’est génial, c’est un autre niveau et c’est incroyable et je vais prendre beaucoup de plaisir ici, j’en suis sûr. C’est un rêve depuis que je suis enfant, c’est un grand club et je suis très heureux. J’avais dans la conviction que j’allais grandir en venant ici, en tant que personne et en tant que joueur, je ferai de mon mieux. J’ai parlé avec Luis Enrique et c’est la première fois que j’ai rencontré l’excitation à l’idée de venir à Paris», a expliqué la nouvelle recrue parisienne.