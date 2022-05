Le grand effet domino du transfert d'Erling Haaland, le pet de Marcelo fait rire l'Angleterre

La suite après cette publicité

La valse des attaquants arrive

La signature d'Erling Haaland va avoir des conséquences si l'on en croit La Gazzetta dello Sport, un «effet domino». En premier lieu, la signature de Karim Adeyemi du Red Bull Salzbourg contre environ 38 millions d’euros, qui sera donc le remplaçant d'Haaland au Borussia Dortmund. Globalement, c'est toute la valse des attaquants qui serait lancée grâce à Haaland selon La Gazzetta, de Robert Lewandowski à Kylian Mbappé en passant par Romelu Lukaku.

«Le temps des fesses qui grincent» est arrivé

La polémique de Marcelo a traversé La Manche pour débarquer en Angleterre. Une nouvelle originale, on peut le dire, et qui amuse les tabloïds comme le Daily Star. «Le temps des fesses qui grincent», plaisante le journal. À noter que le joueur est sorti du silence sur Twitter pour démentir cette information... Même l'ancien directeur sportif de Lyon, Juninho a répondu à la polémique avec humour.

«Mané sauveur» de Liverpool !

Toujours en Angleterre, les Reds ont eu chaud face à Aston Villa mais ont fini par s'imposer (2-1) grâce à un but de Sadio Mané à la 65e minute. Et ce mercredi, l'attaquant qui a arraché la victoire pour Liverpool fait les gros titres de la presse comme avec le Daily Mail. Même son de cloche en couverture du Daily Mirror qui titre sur un «Mané sauveur». Alors qu'il est suivi par le Barça et le Bayern, l'international sénégalais semble toujours motivé à se battre pour les Reds.