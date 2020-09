Real Madrid-Real Valladolid : les compositions officielles

Vainqueur ce week-end sur la pelouse du Betis (2-3), le Real Madrid entend bien recoller au wagon de tête ce mercredi soir face à Valladolid (21h30). Septièmes avant le coup d'envoi, les Merengues pourraient, en cas de victoire, s'emparer de la seconde place du classement. Tandis que le Real Valladolid tentera, lui, de s'extirper de sa 17e place. Côté Real, Zinedine Zidane aligne un 4-4-2 au sein duquel Thibaut Courtois prend place dans le but. En défense, Marcelo, Ramos, Varane et Odriozola sont alignés.

La suite après cette publicité

Luka Modric, Federico Valverde, Casemiro et Isco forment la ligne de quatre au milieu de terrain, tandis que le duo Jovic-Benzema se chargera une nouvelle fois de l'animation offensive madrilène. Chez les Pucelanos, Sergio González a lui choisi d'aligner un 4-2-3-1 dans lequel Roberto gardera la cage, derrière une défense à 4 composée de Carnero, Javi Sanchez, Bruno et Hervias. Dans l'entrejeu, Michel et San Emeterio sont alignés. Enfin, devant, le trio Orellana, Plano, Waldo tentera d'alimenter Weissman en munitions afin de faire sauter le verrou madrilène.

Les compositions d'équipes :

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo - Isco, Casemiro, Valverde, Modric - Benzema, Jovic

Real Valladolid : Roberto - Hervias, Bruno, Javi Sanchez, Carnero - San Emeterio, Michel - Orellana, Plano, Waldo - Weissman