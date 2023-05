Ligue 1 : Nice s’impose face à Rennes et se relance dans la course au top 5

Pour le match d’ouverture de la 34e journée de Ligue 1, le Stade Rennais, relancé à domicile grâce à sa victoire contre Angers, se déplaçait sur la pelouse de l’OGC Nice, vainqueur de Troyes après une série quasi-noire (4 matches nuls, 3 défaites toutes compétitions confondues). Les Rouge-et-Noir avaient néanmoins du mal à l’extérieur, puisqu’ils n’avaient plus connu la victoire en championnat en dehors de leurs bases depuis le succès à Paris à la mi-mars, tandis que l’OGC Nice était également sur une pente descendante depuis le 10 février dernier contre Ajaccio.

Le succès était donc obligatoire pour les deux formations afin de confirmer leur réveil et espérer revenir dans la course à l’Europe. Le début de rencontre était à mettre au crédit des locaux, plus dangereux offensivement et dominateurs balle au pied. Néanmoins, la première occasion franche de cette première période venait de Jérémy Doku, dont la frappe écrasée était bloquée par Kasper Schmeichel (16e). Dans la foulée du premier tir cadré du match, les hommes de Bruno Genesio reprenaient l’ascendant mais n’arrivaient pas à approcher dangereusement la surface de réparation azuréenne.

La doublette niçoise à l’œuvre

Avant la pause, Lovro Majer, servi en retrait par Jeanuël Belocian, arrivait à prendre Schmeichel à contre-pied mais le dernier rempart mettait, par réflexe, le pied gauche pour contrer la tentative franche du Croate (41e). Au retour des vestiaires, malgré les bonnes intentions rennaises, Gaëtan Laborde débloquait la marque, d’une reprise à bout portant au second poteau sur le centre de Baddredine Bouanani (1-0, 50e). Le jeune Algérien, passeur sur l’ouverture du score, n’était pas loin du break mais était mis en échec par Steve Mandanda (53e).

Si Arnaud Kalimuendo ratait de peu le ballon alors qu’il était seul face au portier danois (65e), Terem Moffi, en renard des surfaces, ne se faisait pas prier pour crucifier l’ancien gardien de l’OM d’un dribble avant de pousser le ballon dans le but vide (72e). Benjamin Bourigeaud réduisait ensuite l’écart d’une belle frappe lointaine, dans la lucarne gauche de Schmeichel (78e). Les Rennais continuaient de pousser mais ne changeaient plus le tableau de score. Victoire des Niçois, qui reviennent provisoirement à 8 points du LOSC, premier européen. Rennes reste sixième et perd un troisième déplacement de rang.