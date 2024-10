Brésil : touché aux cervicales, Vinicius Jr pourrait manquer la prochaine trêve

Touché ce samedi soir aux cervicales face à Villareal, Vinicius Jr. va être écarté des terrains pendant un petit moment. Si le Real Madrid n’a pas encore communiqué concernant une potentielle durée d’indisponibilité de son numéro 7, sa présence au prochain rassemblement du Brésil n’est pas assurée. À l’image d’un Kylian Mbappé, il pourrait être préservé en restant à Madrid.

La Seleçao affrontera le Chili vendredi prochain, puis accueuillera le Pérou cinq jours après dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde. Avec ou sans Vinicius, le Brésil devrait être favori pour ses deux rencontres. L’absence probable du joueur du Real Madrid pourrait mettre en lumière un de ses coéquipiers, Rodrygo (29 sélections, 7 buts), numéro 10 des auriverde depuis la blessure de Neymar et qui prend de plus en plus de place sous le maillot de la Seleçao.