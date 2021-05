OL : la rage de Rudi Garcia

Ce dimanche soir, l'OL a perdu gros. Battus par Nice, les Gones ont dit adieu à la Ligue des Champions. Après la rencontre, où Lyon a pourtant mené par deux fois, Rudi Garcia n'a pas caché sa déception et sa colère.

La suite après cette publicité

«C’est un scénario cauchemar pour nous. Nous n’avons pas été capables de battre une équipe qui ne jouait plus rien. On a fait une bonne première mi-temps. On était devant à la pause. On fait une deuxième mi-temps très mauvaise. La faute revient à moi d’abord, à l’équipe ensuite. Ça m’embête de partir comme ça. C’est la loi du sport. L’aventure va s’arrêter là. C’était une belle saison. Nous n’avons pas réussi à ramener un trophée au Président, au Club, aux supporters. C’est la fausse note de cette fin de saison.» L'OL évoluera donc en C3 la saison prochaine.