OM-PSG : Christophe Dugarry tacle l’arbitre

L’arbitrage de Benoît Bastien durant le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain fait énormément parler. Entre le carton rouge de Lucas Beraldo et le but refusé à Jordan Veretout, l’arbitre du Clasico a dû s’expliquer au micro de Prime Video pour faire dégonfler la polémique. Mais ses explications n’ont pas convaincu Christophe Dugarry.

La suite après cette publicité

«Je me suis toujours posé la question quand il y a des erreurs d’arbitrage, qu’est-ce qu’il se passe dans leur tête ? Pour moi, ses décisions ne sont pas bonnes, il commet deux erreurs dans l’interprétation. Et une nouvelle fois, on comprend quand il nous explique tout ça qu’il y a une interprétation du règlement qui est faite. Si le règlement est comme M. Bastien l’explique, c’est que c’est le règlement est mal foutu. Si ce n’est pas tout à fait ça, c’est que c’est lui qui l’interprète mal», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.