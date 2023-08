Le cas Joshua Kimmich crispe le Bayern Munich

La suite après cette publicité

La saison du Bayern Munich a bien mal commencé. Giflé par le RB Leipzig 3-0 en Supercoupe d’Allemagne le week-end, le champion en titre ouvre l’exercice de Bundesliga ce soir sur la pelouse du Werder Brême. La réaction des joueurs de Thomas Tuchel sera attendue, d’autant qu’Harry Kane aura désormais plusieurs entraînements dans les jambes. L’attitude de l’entraîneur durant la rencontre et ses déclarations d’après match seront également scrutées de très près.

Le technicien est certes satisfait de la venue de l’attaquant anglais en échange d’un montant record (110 M€), et de la signature de Kim Min-jae (50 M€) mais il n’a pas toujours le numéro 6 tant désiré. Depuis quelques semaines, il explique que Joshua Kimmich est limité pour exprimer ses idées de jeu. D’après l’entraîneur, le joueur de 28 ans est trop lent. Il réclame un profil plus dynamique, plus athlétique, qui joue plus davantage et plus rapidement vers l’avant. Tuchel serait même favorable à son départ.

La demande de Tuchel recalée

Problème, il s’agit du capitaine du Bayern Munich derrière Manuel Neuer. Il est très apprécié par les supporters et la direction. Ce désaccord a de nouveau été verbalisé cette semaine lors d’une nouvelle réunion entre les décideurs du club et Tuchel. Selon le quotidien local Tageszeitung, le PDG Jan-Christian Dreesen a fait comprendre à son entraîneur qu’après les 150 M€ dépensés, il allait devoir travailler avec les joueurs qu’il a sous sa main, notamment les milieux déjà présents.

L’idée de la direction est d’aligner le duo Kimmich-Laimer pour le double pivot. Dressen explique au passage qu’il n’y a personne actuellement sur le marché capable de rehausser de manière immédiate le niveau du Bayern. «Je suis convaincu que nous avons une excellente équipe avec des joueurs fantastiques. C’est important de fédérer un peu plus l’équipe.» Une manière de répondre par la négative aux exigences de Tuchel, lequel avait ciblé quelques noms comme Florentino Luis et Wilfred Ndidi. Il va devoir faire sans.