AS Roma : les confidences de José Mourinho

Malgré un début de saison compliqué avec l’AS Roma, José Mourinho reste un entraîneur admiré et courtisé, à l’image du Paris Saint-Germain qui avait ciblé le technicien portugais lors du dernier mercato estival avant finalement de jeter son dévolu sur Luis Enrique. Toujours aussi incisif dans les médias, le tacticien romain a d’ailleurs fait plusieurs confidences lors d’une interview accordée à Sky Italia. L’entraîneur de la Louve a notamment évoqué sa carrière, en revenant notamment sur ses plus beaux exploits, tout en faisant honneur à sa réputation.

«Je suis d’accord avec ceux qui disent que je ne suis pas humble. Mais j’ai des réussites à mon actif. Gagner la Ligue des champions avec le FC Porto est évidemment un super exploit, avec neuf Portugais dans les onze qui ont disputé la finale, avec sept joueurs qui, un an plus tôt, n’avaient pas joué un seul match de Ligue des champions. C’est une grande réussite. Mais il y en a d’autres, car si j’ai eu la chance de travailler avec de grandes équipes dotées de gros budgets, j’ai aussi eu la difficulté de travailler avec des équipes où gagner relève du miracle. Avec Manchester United, j’ai gagné une Coupe d’Europe et demie ; avec la Roma, j’ai aussi gagné une Coupe d’Europe et demie», a notamment confié José Mourinho.