Pays-Bas : Daley Blind a hésité à jouer après le malaise d’Eriksen

Malgré un important malaise cardiaque survenu en pleine rencontre Danemark-Finlande, un massage cardiaque et l'emploi d'un défibrillateur, Christian Eriksen s'en est sorti. Les nouvelles sont rassurantes. Ces images restent encore en tête pour beaucoup de spectateurs, mais aussi pour les joueurs. C’est le cas de Daley Blind (31 ans) qui a été particulièrement touché par ce qui s’est passé.

Le capitaine des Pays-Bas, ancien coéquipier d’Eriksen, a des problèmes cardiaques et joue avec un pacemaker. Il a confirmé qu’il avait eu du mal à jouer ce dimanche face à l’Ukraine. Le joueur de l’Ajax a d’ailleurs été remplacé à l’heure de jeu pour cette raison. « Ce qui est arrivé samedi a eu un impact énorme sur moi. Outre le fait que je connaisse bien Christian en tant qu’ami, la situation est terrible pour lui. Bien sûr, j’ai également vécu quelques expériences dans ce domaine, de sorte que j’ai dû surmonter un obstacle mental pour jouer. J’ai eu beaucoup de mal avec ça, mais je suis fier de l’avoir fait. Ensuite, toutes les émotions ont ressurgi. J’ai clairement pensé à ne pas jouer. Les images et le moment ont eu beaucoup d’impact et je n’ai pas très bien dormi à cause de cela », a-t-il confié au micro de la chaine NOS.