Les indésirables de l'OL ne font pas fureur sur le marché...

Quatrième du classement de Ligue 1 avec deux victoires, mais un match en moins que ses concurrents (Lorient-OL a été reporté), l’Olympique Lyonnais réalise un bon début de saison. Privé de coupe d’Europe, le club rhodanien a tout de même réussi à enrôler plusieurs joueurs de renom tels qu’Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico.

Cependant, jouer qu’un match par semaine a forcément une conséquence : Peter Bosz doit disposer d’un effectif plus réduit. Seul souci, et il est de taille, les indésirables de l’OL peinent à trouver preneur. Ce lundi, Le Progrès a d’ailleurs fait le point dans son édition du jour. À commencer par le gardien numéro 3 de l’effectif, Julian Pollersbeck. L’Allemand a eu quelques pistes, mais rien de concret.

L’OL peine à vendre

En défense, ce très cher Jérôme Boateng (3,2 M€ par an) a perdu son statut de titulaire. Lyon cherche donc à s’en débarrasser, mais là encore les courtisans ne se pressent pas au portillon. Idem pour Damien Da Silva. Ces deux-là sont sous contrat jusqu’en 2023 et l’OL veut absolument éviter des départs gratuits l’an prochain. Mais ce n’est pas gagné. Seul Cenk Ozkaçar, dont le nom a récemment été envoyé avec instance du côté de Valence, pourrait rapporter quelques deniers.

Au milieu de terrain, le dossier Houssem Aouar n’arrange pas les affaires rhodaniennes non plus. Alors qu’un départ à Nottingham Forest semblait verrouillé, tout est tombé à l’eau. Aujourd’hui, les Gones espèrent qu’une solution viendra de Crystal Palace. Enfin, pour en terminer avec le rayon des joueurs libres dans un an dont l’OL aimerait se séparer, Moussa Dembélé ne compte pas se décider à la hâte malgré les sollicitations dont il fait l’objet. Un casse-tête de plus pour les septuples champions de France.