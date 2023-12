L2 : Angers nouveau leader, Bordeaux et Saint-Etienne plongent

17e journée de Ligue 2 avec au programme un grand multiplex de neuf matchs en simultanée. L’occasion de voir un changement important puisque Laval, leader depuis les premières journées, est tombé de son fauteuil suite à sa défaite 2-0 à Ajaccio. Angers profite de sa victoire 1-0 sur Grenoble pour prendre la tête avec un point d’avance sur les Tangos, et deux sur l’AJ Auxerre, vainqueur de Concarneau 2-1.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angers 34 17 13 10 4 3 28 15 2 Laval 33 17 6 10 3 4 19 13 3 Auxerre 32 17 16 9 5 3 35 19 4 Pau 29 17 3 8 5 4 31 28 5 Grenoble 28 17 4 7 7 3 21 17 Voir le classement complet

Dans le bas du classement, Bordeaux a vécu une soirée très compliquée. Des erreurs de Straczek et de la défense ont donné deux buts d’avance à QRM, qui a même mené de trois buts après le rouge direct de Weissbeck. Finalement, à dix contre onze, les Girondins ont réduit l’écart mais ils s’inclinent 3-2 et plongent dans la zone rouge (17e). Pour Saint-Etienne, ça ne s’arrange pas non plus puisque ce revers contre Guingamp (3-1) est le 5e de suite. Si les Verts sont encore à une honorable 8e place, Laurent Batlles a peut-être dirigé son dernier match sur le banc ce soir.

Les résultats des matchs de 20h45 :

Saint-Etienne 1 - 3 Guingamp : Moueffek (21e) ; Sidibé (41e), Guillaume (56e), Courtet (86e)

Angers 1 - 0 Grenoble : Diony (34e)

Dunkerque 0 - 5 Bastia : Okou (2e), Alfarela (13e, 68e, 90e+2), Tomi (sp 89e)

Ajaccio 2 - 0 Laval : Touzghar (60e), Nouri (sp 90e+5)

QRM 3 - 2 Bordeaux : Soumano (15e), Camara (19e), Coulibaly (55e) ; Ellis (78e, 88e)

Troyes 2 - 0 Amiens : Diop (21e), Saïd (40e)

Pau 3 - 1 Valenciennes : Sylla (sp 45e+3, 90e), Bassouamina (72e) ; Venema (48e)

Paris FC 2 - 0 Rodez : Hamel (1e, 23e)

Concarneau 1 - 2 Auxerre : Mouazan (89e) ; Perrin (16e), Jubal (38e)