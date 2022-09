OM - LOSC : les notes du match

Toujours à la lutte pour coller en tête de la Ligue 1 avec le PSG, vainqueur de Brest plus tôt dans la journée (1-0), l'Olympique de Marseille recevait une séduisante équipe lilloise désireuse d'enchaîner et de se rapprocher du classement. Avec un trio d'attaque Harit-Sanchez-Under et Payet, ainsi que Tavares, sur le banc, Tudor et ses hommes débutaient mal cette rencontre. Servi par Bamba, Ounas trouvait le poteau gauche de Lopez, mais Ismaily suivait bien et ouvrait le score (1-0, 12e). Mais après avoir encaissé le premier but, les Marseillais semblaient libérés et ont rapidement recollé au score grâce à une belle reprise de Sanchez, dans la surface (1-1, 26e).

Mieux après l'égalisation, les Phocéens se frottait ensuite aux interventions de Chevalier, pour sa première titularisation dans les cages nordistes. D'abord décisif devant Ünder (46e et 51e), le portier des Dogues réalisait une belle claquette pour empêcher Harit de donner l'avantage aux Olympiens (52e). Mais le retour des vestiaires faisait beaucoup de mal aux Lillois, incapables de sortir le ballon et de garder la possession. Et c'est finalement sur un coup-franc dévié par Kolašinac que Gigot pouvait reprendre - à quelques millimètres d'une position de hors-jeu - et délivrer le Vélodrome. Sonné après ce but, les Dogues n'ont pu renverser la tendance et replongent provisoirement à la 6e place, avant de recevoir le Téfécé. Sur un nuage, l'OM reste deuxième, à égalité de points avec le leader parisien, avant de recevoir l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions.

L'homme du match : Sanchez (7,5) : très mobile pour apporter des solutions, le Chilien a su déstabiliser les défenseurs nordistes par ses appels et ses dribbles (2 réussis sur 3). Parfois râleur pour demander les ballons, il égalise pour les liens, bien servi par son compère turc. Durant les arrêts de jeu, on le voit souvent discuter avec ses coéquipiers pour donner des conseils. S'il est moins en vue en seconde période, l'ancien Nerazzurro est toujours volontaire et donne du sien (19 duels disputés, 7 gagnés) pour faire le pressing sur les premiers relanceurs. Sous l'ovation du Vel, il est remplacé par Gerson (86e).

Olympique de Marseille

Lopez (5) : le gardien de but espagnol est surpris par le poteau, ce qui entraîne sa mauvaise sortie de ses buts et le but d'Ismaily derrière (13e). Cependant, il reste toujours rassurant devant sa ligne, bien présent sur la frappe de David (32e). Il sort tranquillement pour rassurer les siens sur un corner mal tiré (90e), avant de capter la tête pas assez puissante de Bayo (90+3e). Deux petits arrêts à faire face à des Dogues avec moins de mordant en seconde période.

Mbemba (5,5) : toujours solide sur son côté droit de la défense, monte parfois pour accompagner Clauss sans ballon. À la mi-temps, Igor Tudor décide de le remplacer par Bailly (6) , qui prend l'axe de la charnière centrale. Dans cette position de libéro, l'international ivoirien a été présent en tant qu'avant-dernier rempart pour éviter à Lopez de se déployer, mais anticipe également les quelques passes verticales adverses (2 interceptions).

Gigot (6) : l'ancien défenseur du Spartak Moscou s'est montré plus à l'aise à gauche de la charnière centrale. A la sortie de Balerdi, il retrouve son rôle de libéro dans l'axe de la défense pour laisser Kolasinac à sa gauche. Après la pause, il est cette fois-ci mis sur le côté droit, un positionnement qui ne lui va pas, pris rapidement de vitesse par Bamba au retour des vestiaires. Il se montre finalement décisif en donnant l'avantage aux siens après l'heure de jeu. Sorti à la 66e minute, il laisse sa place à I. Touré , averti quelques minutes après son entrée (68e).

Balerdi (non noté) : le début de rencontre de l'Argentin est quelque peu hésitant. Averti car trop tard sur le dégagement d'Ounas (15e), le défenseur central est pris de vitesse par la course de Diakité quelques instants avant l'ouverture du score lilloise. Excédé, il laisse sa place à la demi-heure de jeu à Tavares (6) , qui vient apporter de la vivacité dans le flanc offensif gauche. Ses courses ont permis au bloc olympien de monter et ainsi mettre la pression dans le camp adverse. Plus concentré sur la défense ensuite, il est averti pour un croche-pied sur Ounas (72e).

Clauss (6) : l'ancien Lensois n'a pas été le plus précis sur les centres en première période. Sa frappe pied faible passe au-dessus des buts de Chevalier (37e). Plus adroit sur coups de pied arrêtés après la pause, il adresse un très bon ballon sur la tête de Sanchez, pas loin de tromper Chevalier (53e). Plus bas après le deuxième but marseillais, le numéro 7 de l'OM a su intervenir comme il le fallait dans sa surface pour neutraliser les attaquants adverses.

Gueye (4,5) : en difficulté dans le milieu de terrain, le champion d'Afrique avec le Sénégal est d'abord en retard sur André (7e), avant de ne pas sortir correctement sur Ounas dans la surface, qui a le temps de se retourner sur l'action du but. Au fil de la rencontre, il se montre un peu plus solide, se projetant parfois à l'entrée de la surface pour tenter sa chance (79e).

Guendouzi (5,5) : un peu mal à l'aise en début de saison lorsqu'il était positionné derrière les offensifs, l'international tricolore retrouve progressivement de sa superbe dans le cœur du jeu (43e). Très bon dans la conservation du ballon, il permet aux siens de vite remonter de par ses courses avec ballon vers l'avant. L'ancien d'Arsenal a également su rester concentré sans ballon, mettant à mal les milieux lillois (9 ballons récupérés).

Kolasinac (5) : le piston gauche bosnien a eu un peu de mal à rentrer dans sa rencontre, voyant les Lillois forcer sur son couloir. Pris dans son dos par Diakité sur l'ouverture du score adverse, iagressif sur son couloir, parfois trop (21e), redescend un cran plus bas pour laisser le couloir gauche à Tavares. Plus rassurant défensivement, venant contrer la frappe de Zedadka (46e) Il prolonge parfaitement le coup-franc d'Ünder pour le but de Gigot.

Ünder (7) : le feu follet a été au four et au moulin face aux Dogues. En plus d'assister ses coéquipiers en défense, revenant bien sur Angel (12e), ses courses verticales ont fait beaucoup de mal à l'adversaire. Sa vivacité se concrétise rapidement puisqu'il suit parfaitement l'action du but égalisateur pour servir le buteur chilien. Souvent servi dans les pieds, il réussit quand même à amener le danger dans la surface (8 ballons touchés dans la zone de vérité) et à se procurer quelques belles occasions (47e, 75e).

Sanchez (7,5) : voir au-dessus

Harit (6) : pour son retour à l'Orange Vélodrome, l'international marocain n'a pas hésité à reculer sur le rectangle vert pour amener du surnombre dans l'entrejeu. Depuis le rond central, sa superbe course est décisive dans l'action du but égalisateur, avant de ne pas être loin de s'offrir un but sans l'intervention de Chevalier (30e). En seconde période, il oblige le portier adverse à se déployer sur sa belle frappe cadrée (52e). Remplacé par Veretout (67e), qui n'était pas loin de crucifier le LOSC d'un enroulé, qui passe à côté du poteau gauche de Chevalier (82e).

Lille OSC