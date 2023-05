Le Real Madrid prépare le départ de Karim Benzema

La suite après cette publicité

La décision. Ces derniers jours, le Real Madrid et toute la planète football attendent de savoir ce que fera Karim Benzema (35 ans) la saison prochaine. Jusqu’il y a encore quelques semaines, tout semblait plutôt clair puisque les médias ibériques évoquaient une prolongation de contrat jusqu’en 2024. Il s’agissait de la fameuse clause Ballon d’Or. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu prolongent automatiquement le contrat d’un joueur d’une année si jamais il remporte le prestigieux trophée. Ce qu’a réussi à faire l’ancien joueur de l’OL en 2022.

Au-delà de ça, les Merengues comptaient sur ses qualités et son leadership pour mener l’attaque et l’équipe en 2023-24. Sa dernière saison à Madrid d’après les échos venus d’Espagne. Mais tout a basculé il y a quelques jours. En effet, Karim Benzema a reçu une énorme proposition venant d’Arabie saoudite, a priori d’Al-Ittihad. Concernant les chiffres de cette opération, Relevo évoquait un contrat de deux ans avec un salaire total de 200 millions d’euros. Hier, El Chiringuito a confirmé cette information en parlant d’un bail de deux saisons avec un salaire de 100 millions d’euros nets par an.

Florentino Pérez acceptera le choix de KB9

De son côté, AS a plutôt évoqué un contrat de deux saisons avec un salaire de 400 millions d’euros. Des chiffres fous. En plus d’une offre financière colossale, KB9 occuperait également le rôle d’ambassadeur pour le Mondial 2030, que l’Arabie saoudite souhaite organiser. Il aurait également d’autres avantages comme le fait d’être exempté d’impôts. De quoi le faire réfléchir. Hier, The Athletic a expliqué qu’il avait eu un rendez-vous avec Florentino Pérez afin de lui parler de cette offre et d’évoquer son choix.

Defensa Central en dit d’ailleurs plus sur cette réunion capitale. Le président madrilène a assuré KB9 de son soutien, qu’importe la décision qu’il prendra. Les deux hommes ont une excellente relation personnelle et professionnelle. Pérez estime que Benzema a gagné le droit de décider ce qui est le mieux pour lui après avoir tant donné au club. Certains médias ibériques assurent qu’il n’a pas encore tranché et qu’il devrait le faire très rapidement. Mais à Madrid, on se prépare déjà au pire. La Cadena SER explique que dans les bureaux du Real Madrid, c’est la panique face à la menace saoudienne.

Le Real Madrid envisage sérieusement son départ

Des sources au club ont confirmé que le Français avait bien cette offre entre les mains et qu’il réfléchit. Il devrait annoncer son choix avant le dernier match face à l’Athletic Bilbao. Mais la SER explique que les supporters madrilènes se préparent déjà à rendre le plus grand hommage à leur capitaine, qui pourrait s’en aller après 14 années de bons et loyaux services. Du côté du Real Madrid, on se prépare donc sérieusement à cette option. L’écurie espagnole est plus que jamais sur le coup pour recruter deux attaquants. C’est ce qu’a demandé Carlo Ancelotti. Outre Joselu, qui remplacera Mariano Diaz, les Merengues veulent un taulier devant.

Encore plus avec un Benzema potentiellement sur le départ. Récemment, les noms de Roberto Firmino (libre, Liverpool), Lautaro Martinez (Inter Milan) et Harry Kane (Tottenham), qui veut poursuivre en Angleterre, ont été cités. Erling Haaland (Manchester City) semble inaccessible cet été. Kylian Mbappé (PSG), lui, a déjà annoncé qu’il resterait dans la capitale française l’an prochain. Le Real Madrid va devoir être d’attaque cet été si Karim Benzema tire sa révérence. En Espagne, on croit fort en cette option tant l’offre des Saoudiens est démentielle. Ce qui est sûr, c’est que le Français ne fera pas traîner les choses comme a pu le faire Griezmann avec le Barça et l’Atlético il y a quelques années lors de son documentaire "La Décision".