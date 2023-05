Real Madrid : Karim Benzema a pris sa décision

La suite après cette publicité

Karim Benzema pourrait quitter le Real Madrid après 14 ans de bons et loyaux services avec notamment cinq Ligues des Champions dans sa besace. Le joueur de 35 ans connaitrait ainsi seulement un troisième club dans sa riche carrière. En effet, Al-Ittihad a proposé un contrat de 2 ans avec un salaire de 200 millions d’euros par an à l’attaquant madrilène, selon AS. Et d’après les dernières indiscrétions de nos confrères de The Athletic, le Real Madrid serait au courant de cette offre venue d’Arabie Saoudite. Une source du club madrilène aurait même déclaré au média anglais que Karim Benzema avait déjà pris sa décision, sans toutefois préciser s’il l’avait acceptée ou rejetée.

Cependant, un vétéran de l’équipe première, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin de protéger sa position, a déclaré à The Athletic qu’il pensait que le Real Madrid serait ouvert à un départ de Karim Benzema s’il décidait de le faire. Enfin, d’autres sources au sein du vestiaire ont déclaré que l’attaquant avait mentionné pour la première fois «une énorme offre de l’Arabie» il y a deux semaines de cela tout en confirmant qu’il n’avait pas dit ce qu’il allait faire mais qu’il y réfléchissait. Pour rappel, l’attaquant français est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Casa Blanca avec 354 buts en 647 matchs. Il a également remporté le Ballon d’Or 2022.

