Mercato : Karim Benzema a reçu une offre de 400 M€

Karim Benzema a tout vécu au Real Madrid. Présent au club depuis 2009, celui qui est arrivé en tant que jeune crack de l’Olympique Lyonnais est devenu une star. L’an dernier, il a d’ailleurs réalisé la meilleure saison de sa carrière. Ce qui lui a permis de remporter le Ballon d’Or 2022. Moins impressionnant cette saison, le capitaine madrilène a été handicapé par quelques pépins physiques. Malgré tout, il demeure toujours l’un des meilleurs à son poste (30 buts, 6 assists en 42 apparitions toutes compétitions confondues).

D’ailleurs, malgré sa saison, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu comptent sur lui l’an prochain pour ce qui devrait être sa dernière saison. En fin de contrat en juin 2023, KB9 a une option pour prolonger son contrat d’une année (soit jusqu’en 2024) si bien sûr il le souhaite. Il s’agit de la fameuse clause Ballon d’Or. Mais le Français pourrait bien ne pas l’activer. Car l’Arabie saoudite le drague plus que jamais. Ces derniers mois, les Saoudiens ont tenté des approches auprès de lui, comme d’autres stars comme Lionel Messi, Eden Hazard ou Sadio Mané.

Benzema peut toucher le jackpot

On imaginait toutefois le natif de Lyon rester. Mais rien n’est sûr. Hier, Relevo a assuré que les Madrilènes étaient en panique puisque KB9 aurait changé d’attitude, lui qui dispose d’une offre d’Al-Ittihad. Le média ibérique évoquait un contrat de deux ans avec un salaire global de 200 millions d’euros. De quoi le faire réfléchir. On peut le comprendre. Mais cette offre serait en réalité bien plus importante. C’est ce qu’explique AS ce mardi. Le quotidien madrilène dévoile qu’Al-Ittihad a proposé un contrat de 2 ans avec un salaire de 200 millions d’euros par an.

KB9 toucherait donc 400 millions d’euros en deux saisons ! Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis. Ce n’est pas tout, AS ajoute qu’il occupera également par la suite un rôle d’ambassadeur de l’Arabie saoudite, notamment pour l’obtention de la Coupe du Monde 2030. Ce dont nous vous avions parlé sur notre site d’ailleurs. Il bénéficiera aussi de conditions fiscales plus qu’intéressantes puisqu’il serait exempté d’impôts. Une offre en or et très difficile à refuser. Il reste à savoir ce que fera Karim Benzema, qui a toutes les cartes en mains. AS estime qu’il a un pied en dehors du Real Madrid.