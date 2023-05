Karim Benzema fait paniquer le Real Madrid !

La suite après cette publicité

Une dernière saison, et puis s’en va. Tel était - et est toujours d’ailleurs - le plan du Real Madrid avec Karim Benzema. Et c’était aussi ce qu’avait en tête l’attaquant français, qui a récemment signé jusqu’en 2024. Déjà relativement âgé, le joueur formé à l’OL doit disputer une dernière saison avec le Real Madrid, qui prépare déjà l’après-KB9, à l’image des nombreuses rumeurs liées à Harry Kane notamment.

Dans le même temps, l’Arabie saoudite est venue aux nouvelles pour le buteur français, qui avait, dans un premier temps, dit non. Le gouvernement saoudien veut continuer de promouvoir son championnat et a pour projet de placer une vedette dans chacun de ses plus gros clubs, comme nous vous l’expliquions sur Foot Mercato. Benzema faisait partie des joueurs visés, par le club d’Al Ittihad, dont il avait ainsi refusé cordialement la proposition, pourtant alléchante.

Le Real Madrid est dans le flou complet

Seulement, comme l’indique Relevo, le gouvernement saoudien insiste. Et il pourrait aller au bout et obtenir ce qu’il désire. Au Real Madrid, on commence ainsi à avoir de sérieux doutes sur la présence de Benzema au club la saison prochaine, et cette offre de 200 millions d’euros de salaire pour deux ans fait peur à la direction. Son attitude - il est présenté comme plus introverti que d’habitude au club - fait aussi tilter les dirigeants et le staff technique, confirmant en quelque sorte leurs soupçons.

Il faut dire que l’offre saoudienne, en plus du salaire mirobolant, contient aussi d’autres contrats liés au sponsoring et à l’humanitaire et des conditions fiscales avantageuses, qui sont particulièrement intéressants. Au Real Madrid, personne ne sait donc vraiment si le Nueve sera toujours présent au club à la reprise cet été…