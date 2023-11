PSG : Milan Skriniar évoque son adaptation

Demain soir, le Paris Saint-Germain va affronter l’AC Milan lors de la quatrième journée de l’UEFA Champions League. Un match particulier pour l’ancien joueur de l’Inter, Milan Skriniar (28 ans). Le défenseur va retrouver le rival rossonero, Milan et l’Italie le temps d’une soirée. En conférence de presse ce lundi, la recrue parisienne a évoqué ce choc au sommet. Elle en a aussi profité pour parler de son arrivée au PSG et de sa nouvelle vie dans la capitale française.

«Je suis content de cette nouvelle expérience. On peut faire mieux, mais je prends confiance à chaque match et entraînement. Je suis content. Ce serait parfait de faire un gros match à l’extérieur. J’aime ce style de jeu, le fait d’avoir la possession, de presser haut. Il faut toujours contrôler le match, ça me plaît. On est en train de s’améliorer, individuellement et en tant qu’équipe. C’est un plaisir de jouer avec Marquinhos. On fait de bonnes choses, on doit encore s’améliorer beaucoup. Mais oui, avec Marquinhos, je me sens très bien. Il parle bien italien.» Les deux hommes devront parfaitement s’entendre demain à Milan.

