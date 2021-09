PSG : Xavi Simons exclu de la sélection U19 des Pays-Bas

D'après les informations du Telegraaf, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Xavi Simons a été exclu du rassemblement des U19 des Pays-Bas, tout comme quatre autres joueurs de la sélection : trois joueurs de l'Ajax Asmterdam (Ar'jany Martha, Naci Ünüvar, Rio Hillen) et un du Feyenoord (Mimeirhel Benita) sont également concernés par cette sanction. En effet, Martha et Benita auraient invité une fille dans leur hôtel, ce qui est contraire aux règles mises en place par la KNVB contre la COVID-19, avant que leurs trois autres coéquipiers ne les rejoignent, ayant entendu la musique forte provenant de leur chambre.

La suite après cette publicité

«Martha, Benita, Ünüvar, Hillen et Simons ont crevé la bulle de l'équipe et ont donc été renvoyés dans leurs clubs. Pour éviter la contagion au sein des équipes nationales, des protocoles ont été mis en place. Une "bulle de football" est en cours de création et des tests sont également effectués. De cette façon, la possibilité d'infections au sein d'une équipe est minimale», a déclaré un porte-parole au quotidien néerlandais.