PSG : Keylor Navas, le revirement de situation

La suite après cette publicité

C’est un revirement de situation auquel on ne s’attendait pas vraiment. Le 20 avril dernier, alors que le Paris Saint-Germain venait d’étriller Angers (3-0), Keylor Navas (35 ans) profitait du micro tendu par Prime Video pour mettre un sacré coup de pression aux dirigeants parisiens. Excédé d’avoir dû partager la cage avec Gianluigi Donnarumma, le Costaricain demandait à ses supérieurs de trancher. Peu de temps après, la presse française annonçait que le choix avait été vite fait et que Donnarumma allait logiquement être privilégié.

Le champion d’Europe italien est l’un des meilleurs gardiens en devenir et, à 23 ans, il incarne l’avenir, contrairement à son concurrent plus expérimenté. Mais un mois après sa sortie médiatique, Navas a surpris tout le monde. À l’issue du dernier match de la saison contre Metz (5-0), l’ancien Merengue a finalement indiqué qu’il ne comptait pas plier bagage, rappelant au passage qu’il avait encore deux ans de contrat. Une version qu’il a de nouveau confirmée hier, lors de son arrivée à Doha, ville où le Costa Rica va affronter la Nouvelle-Zélande dans le cadre du barrage pour la Coupe du Monde 2022.

« Ce n’est pas aussi facile que de vendre un cheval »

« Je suis calme et concentré sur l'équipe nationale. Dans mon club, j'ai un contrat de deux ans et ça veut tout dire. Nous devons continuer à travailler. Nous verrons ce qui se passera dans le futur, je pense que c'est difficile. J'ai toujours été un combattant et j'aime les défis. On verra ce que Dieu me réserve. Je ne suis pas stressé ni inquiet. J'ai deux ans de contrat, je pense à l'équipe nationale et à continuer à Paris, je ne vois pas d'autre option », a-t-il indiqué au média YashinQuesada.com, avant d’évoquer la concurrence avec Donnarumma.

Alors qu’il jurait ne plus vouloir accepter une telle situation, le natif de San Isidro a fait un petit rétropédalage. « Aucun club ne vous assure d’être titulaire. Quand un joueur, qui est un compétiteur, sait qu’il peut être titulaire à chaque match, c'est normal de ne pas apprécier la situation dans laquelle nous étions (avec Gigio Donnarumma) la saison dernière. Mais pour qu’un joueur parte d’un club, il faut que des choses se passent. Ce n’est pas aussi facile que de vendre un cheval. Vous le mettez dans le van et ciao. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes et déterminantes qu’on étudie pour être tranquille. » Peut-être que son contrat à 9,3 M€ par saison a finalement pesé…