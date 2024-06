Équipe de France : les confessions de Bradley Barcola sur ses premiers pas

Comme Samuel Umtiti il y a 8 ans, Bradley Barcola va étrenner son statut d’international français lors d’un Euro. «Surprise», sans en être une, au vu de sa saison au PSG, le joueur formé à l’OL ne part en revanche pas dans la peau d’un titulaire, mais l’essentiel est ailleurs pour un joueur pressenti, il y a un an et demi, pour être prêté en Suisse. Mercredi, aux côtés de ses coéquipiers en club, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Warren Zaïre-Emery, Barcola a ainsi pu découvrir le fief historique des Bleus, Clairefontaine. L’occasion de prendre ses marques dans un groupe tout de suite bienveillant à son égard.

«Mes premiers pas ? Ca s’est très bien passé, c’est une fierté de venir ici, tout se passe bien, j’ai été très bien accueilli et je suis très content. C’est vrai que je voyais le château de l’extérieur avant, et maintenant, de devant. Ca fait plaisir. Si je suis ici, c’est que je le mérite, je vais aborder ça tranquillement», a souri l’ailier de 21 ans, présent en conférence de presse ce samedi. Comme beaucoup, il a lui aussi été biberonné aux vidéos inside des Bleus, afin de s’imprégner de l’ambiance du groupe : «je regardais souvent les vidéos pour voir l’ambiance en équipe de France, et je n’ai vraiment pas été surpris : une très bonne ambiance, tout le monde est vraiment content d’être là. »

Le bizutage en ligne de mire

Comme chaque nouvel international français, Bradley Barcola aura évidemment le droit à son célèbre bizutage musical. En novembre dernier, son benjamin Warren Zaïre-Emery avait lui opté pour le titre « O’Kartier c’est la hess » du groupe de rap 4Keus. À Barcola de faire le bon choix : «je n’ai pas encore eu droit au bizutage», a-t-il rigolé en conférence de presse. Concernant ses premières discussions avec son sélectionneur Didier Deschamps, Barcola a également révélé, sans surprise, qu’il attendait de lui la même chose qu’au PSG : «le coach m’a dit d’apporter de la vitesse, de la technique, de la folie, comme en club.»

Ibrahima Konaté, de son côté, a salué la trajectoire de Barcola et l’a également invité à faire ce qu’il savait faire de mieux sur le terrain : «je suis très heureux pour lui. Il a reçu beaucoup de critiques en début de saison, il a su les faire taire à travers ses performances. Je voyais ses matchs déjà à Lyon. Il est sur une progression. Il faut qu’il apporte ses qualités au sein du collectif.» Invité à faire le parallèle entre l’équipe de France Espoirs, avec qui il totalise 12 sélections (4 buts), et les A, Barcola a été formel : «une différence ? Oui, il y a quand même une très grande différence : le niveau technique, il y a très peu de pertes de balles même si l’on a eu que deux entraînements. Puis l’exigence et la rigueur des joueurs, ce n’est pas la même ici», a-t-il analysé. À lui de piocher dans les bons tiroirs pour se faire une place désormais.