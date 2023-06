Manuel Ugarte revient au Sporting CP

La suite après cette publicité

Non, le transfert de Manuel Ugarte au Paris Saint-Germain n’est pas remis en cause. Record affirme d’ailleurs ce matin que les dirigeants parisiens et ceux du Sporting Portugal ont enfin trouvé un terrain d’entente concernant les modalités de paiement du transfert (60 M€).

Simplement le journal lusitanien explique que le milieu de terrain uruguayen va rentrer de vacances et va revenir au SCP afin de saluer une dernière fois ses futurs ex-coéquipiers. Ugarte retrouvera ensuite l’effectif parisien pour la reprise. Son transfert devrait être officialisé le 3 juillet selon Record.

