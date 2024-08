Le drôle de mercato d’Adrien Rabiot

Il est devenu un milieu de terrain référence en Serie A et avec l’équipe de France. À 29 ans, Adrien Rabiot a fait taire de nombreux sceptiques sur sa capacité à hausser son niveau pour être l’un des meilleurs à son poste. Auteur une nouvelle fois d’une saison solide (5 buts et 3 offrandes en 35 matches), le natif de Saint-Maurice s’est retrouvé en fin de contrat. S’il avait connu cette situation à la fin du précédent exercice avant de resigner pour un an, là l’histoire avec le club du Piémont semble terminée.

«Après cinq saisons à la Juventus, cinq ans à Turin, je veux dire 'au revoir’ et merci. Vous tous qui avez été là pour moi. Le club et tout son staff. Et vous, les fans, toujours proches et très affectueux ! Merci pour tout, Juventus. Au revoir et bonne chance», avait notamment déclaré le joueur sur ses réseaux sociaux. Depuis en revanche, la situation n’a pas beaucoup bougé pour Adrien Rabiot. Toujours sans club, l’international français (48 capes et 4 buts) est toujours à la recherche d’un projet pour la saison prochaine.

Des discussions, mais rien de concret

Alors que rien de concret n’est pour le moment arrivé sur la table, la mère et conseillère du joueur, Véronique Rabiot, avait été obligée de sortir du silence dans un entretien pour la Gazzetta dello Sport : «en effet, je parle avec certains clubs. Mais dans certains médias, on me prête des contacts chez des clubs avec lesquels je ne parle pas. Donc, je pense que d’autres parlent à ma place. Depuis le début de la carrière d’Adrien, je suis le seul interlocuteur pour les clubs. Et si un club est intéressé, il doit parler directement avec moi.»

Alors que la Ligue 1, la Liga, la Premier League et la Serie A vont reprendre ce week-end, Adrien Rabiot ne sait toujours pas dans quel club il va poursuivre sa carrière. Sur ces derniers jours, Galatasaray a émergé tout comme Liverpool en cas d’échec de la piste Martin Zubimendi ou bien encore Manchester United, un club avec lequel il a souvent été lié. Si tout reste ouvert pour l’avenir d’Adrien Rabiot, cette fin de mercato risque d’être très animée pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.