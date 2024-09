Raphaël Varane serait sur le point de prendre sa retraite

Une grave blessure aux allures de fin de carrière. Pour son premier et pour le moment seul match avec Côme au cœur du mois d’août (1er tour de Coupe d’Italie contre la Sampdoria), Raphaël Varane n’a tenu que 23 minutes. Touché au genou, il a dû céder sa place, se doutant probablement de la gravité de la situation. Le club de Cesc Fabregas, l’homme qui a fait venir le Français en Italie, s’est carrément décidé à ne pas l’inscrire dans sa liste de joueurs qualifiés en championnat.

La suite après cette publicité

«Je suis désolé pour lui, il a subi de nombreuses blessures au cours de sa carrière. On dirait que c’est le genou mais je ne peux rien dire plus spécifiquement, il faut d’abord vérifier avec le médecin» régissait son entraîneur. Depuis, pas de nouvelle ou presque. Et ce n’est pas bon signe. Certains médias se sont même fait l’écho d’une rupture de contrat anticipée, alors qu’un bail de deux ans avait été signé quelques semaines auparavant. Il n’y a rien d’officiel pour le moment mais les informations vont malheureusement dans la même direction.

À lire

Serie A : Côme renverse l’Atalanta

14 saisons au plus haut niveau

Presque quatre semaines après ce dernier épisode, Le Parisien indique ce soir que le défenseur central pense tout simplement à prendre sa retraite sportive. Il pourrait même en faire l’annonce dans les toutes prochaines heures, lui qui n’a pourtant que 31 ans, mais qui baigne dans le monde professionnel depuis 14 saisons après ses années de formations à Lens, puis la consécration au Real Madrid (4 Ligues des Champions) avant un détour par Manchester United, et donc Côme. Bien sûr, en fil rouge à toutes ces années, il y a eu l’équipe de France (93 capes, 5 buts).

La suite après cette publicité

Véritable pilier de Didier Deschamps dès ses premières sélections en 2013, à même pas 20 ans, le défenseur central s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, quand son corps le laissait tranquille. La déception de l’Euro 2016 passée (blessé), il est parvenu au sommet avec les Bleus lors de la Coupe du monde en Russie deux ans plus tard, frôlant de nouveau l’exploit au Qatar 4 ans plus tard. Si l’information venait à se confirmer dans les heures à venir, Varane serait alors le 3e champion du monde 2018 à prendre sa retraite après Blaise Matuidi et Adil Rami.