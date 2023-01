L’OM cède Bamba Dieng au FC Lorient !

La suite après cette publicité

C’était attendu, ou pas. Et pour cause, l’incertitude autour de ce dossier était à son paroxysme au cours des dernières heures. Déjà au cœur de très nombreuses rumeurs lors du dernier mercato estival, Bamba Dieng a encore fait parler de lui à l’occasion de la fenêtre hivernale. Convoité par la Premier League et notamment par Leeds et Everton, l’attaquant sénégalais de 22 ans s’envole finalement pour la Bretagne où il vient de signer un contrat de 4 ans et demi avec le FC Lorient.

Si le communiqué du club pour officialiser la nouvelle n’a pas encore été publié sur son site officiel, le FC Lorient a officialisé le transfert de l’international sénégalais par l’intermédiaire d’un simple montage photo, accompagnée de sa description : «Bamba Dieng est Lorientais.» Il arrive en Bretagne contre un chèque de 7 millions d’euros, accompagné de 3 M€ de variables.

Arrivé sur la Canebière en octobre 2020, Bamba Dieng va ainsi poursuivre sa progression chez les Merlus après un passage intéressant du côté de l’OM. De plus en plus impactant au fil des rencontres malgré quelques semaines compliquées, notamment lors de l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais, le buteur des Lions de la Teranga (17 sélections, 2 buts) aura donc totalisé 11 buts et 4 passes décisives en 58 matches toutes compétitions confondues sous le maillot phocéen.

Utilisé, au départ, comme monnaie d’échange dans le dossier Terem Moffi avant que ce dernier ne décide de repousser l’OM, Bamba Dieng, qui voyait son contrat courir jusqu’en juin 2024 au sein de la cité phocéenne, va donc découvrir une nouvelle région, et ce malgré une visite médicale qui aura, un temps, semé le doute sur son avenir. Sous les ordres de Régis Le Bris, le prometteur buteur va désormais tenter de passer un nouveau cap et ainsi aider les Merlus, septièmes, à se maintenir dans le haut du classement.