Man Utd : l’ancien joueur Anderson condamné à une peine de prison

Joueur de Manchester United entre 2007 et 2015, Anderson (36 ans) a pas mal bourlingué avant de prendre sa retraite en 2018. Mais ce mercredi, le Brésilien refait parler de lui. Et pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, The Sun révèle que l’ancien milieu de terrain a été condamné à une peine de prison pour non-paiement d’une pension alimentaire pour ses enfants.

Le média anglais explique que cette décision a été prise la semaine dernière par le tribunal de la famille de Porto Alegre. Une ville où il purgera sa peine de 30 jours dans un régime semi-ouvert, c’est-à-dire qu’il aura la possibilité de sortir et de travailler à l’extérieur de la prison durant la journée, mais qu’il devra y retourner pour y passer la nuit. Anderson peut aussi échapper à la prison si jamais il verse un peu plus de 53 000 euros pour ses enfants. Affaire à suivre…