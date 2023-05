Birghton-Manchester United : les compositions sont là !

Consolider sa place qualificative en Ligue des Champions ou obtenir le dernier strapontin européen, voici les enjeux de la rencontre entre Brighton et Manchester United (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). Un match qui se déroule entre la 34eme et 35eme journée de Premier League mais qui compte pour la 28ème. Il devait avoir lieu le 19 mars, mais les Red Devils jouaient en FA Cup.

Roberto De Zerbi mise sur un 4-2-3-1 avec Billy Gilmour remplaçant le milieu infatigable Pascal Gross - 100% de titularisation pour 98% de minutes jouées, soit le joueur le plus utilisé de l’effectif des Seagulls - et l’ailier virevoltant Mitoma. Danny Welbeck tentera de jouer un mauvais tour à son ancien club en étant sur le front de l’attaque. De son côté Ten Hag utilise le même dispositif en décalant Wan-Bissaka en défense centrale à cause des nombreuses absences. Anthony Martial retrouve une place de titulaire à la pointe de l’attaque, une première depuis deux matchs.

Tout reste à faire entre Brighton et Manchester United !

Les compositions officielles :

Brighton : Steele - Caicedo, Webster, Dunk, Estupinan - Mac Allister, Gilmour - Buonanotte, Enciso, Mitoma - Welbeck

Manchester United : De Gea - Dalot, Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw - Casemiro, Fred - Antony, Fernandes, Rashford - Martial.