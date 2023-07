Mercato : le cas Maxime Lopez met le feu à Sassuolo

Le minot a pris son envol. En 2020, Maxime Lopez a quitté Marseille. Une ville où il est né en tant que personne le 4 décembre 1997 et en tant que footballeur quelques années plus tard. Pur produit de la formation phocéenne, le milieu de terrain a souhaité relever un nouveau challenge après avoir porté fièrement les couleurs de l’Olympique de Marseille, le club de sa vie et de son cœur. Il a donc rejoint l’Italie où il a découvert une autre culture et un autre football sous le maillot de Sassuolo. Un club où il s’est fait une place et un nom très rapidement.

Des envies de départ

La saison dernière, il a d’ailleurs disputé 30 matchs toutes compétitions confondues dont 25 en tant que titulaire. Ses prestations ont tapé dans l’œil de Brighton. Comme révélé sur notre site au mois de janvier, les Seagulls étaient séduits par son profil et prêts à le faire signer. Mais le joueur de 25 ans est finalement resté en Italie. Cet été, les Anglais sont encore là. Mais ils ne sont pas les seuls à être sur le coup. Séville, la Fiorentina, la Lazio Rome et Naples ont été cités parmi ses prétendants. Rudi Garcia, nouveau coach des Partenopei, a démenti cette information.

Il n’en reste pas moins que le milieu a des touches cet été. Et il est prêt à écouter les approches de ses prétendants comme il l’avait confié au "Club des 5". «C’est un club familial, il y a une bonne ambiance. Maintenant il faut être ambitieux. (…) On a des belles choses à aller chercher.» Toujours ouvert à un départ, le natif de Marseille est dans une situation délicate. En effet, ses relations avec sa direction se sont tendues. Sport Mediaset explique que son entraîneur, Alessio Dionisi, s’était déchaîné à son sujet ces derniers jours.

Sassuolo hausse le ton

Il a été imité par le directeur général de Sassuolo, Giovanni Carnevali. «S’il y a des joueurs qui n’ont aucun intérêt à rester avec nous, il faut trouver des opportunités pour les faire sortir. C’est clair qu’on va chercher des opportunités qui nous gratifient aussi d’un point de vue économique. Si un joueur ne reste pas avec nous avec plaisir, savez-vous combien de places j’ai près de moi pour regarder le match? Quiconque reste avec nous doit avoir envie et doit être très heureux de jouer dans cette équipe.» Un gros tacle à destination de l’ancien de l’OM, dont l’attitude ne plaît pas en interne.

Le torchon brûle donc entre le joueur tricolore et son club. Habitué à vendre ses meilleurs éléments à chaque mercato, Sassuolo ne compte pas se laisser faire pour Maxime Lopez. Le prix de vente du joueur a été fixé à 15 millions d’euros. Un prix qui correspond à la valeur marchande du milieu puisqu’il est évalué à 15 millions d’euros par le site spécialisé transfermarkt. Sous contrat pour encore deux ans, soit jusqu’en juin 2025, Maxime Lopez pourrait donc changer d’air cet été. Mais ce ne sera qu’aux conditions de Sassuolo, très ferme sur ce dossier.