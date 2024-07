Le Real Madrid annonce des résultats financiers historiques

Saison historique pour le Real Madrid que cet exercice 2023/2024. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Liga et de la Supercoupe d’Espagne, le club merengue a dominé l’Espagne et l’Europe par son talent pour produire une saison de très haut vol. En dehors de la pelouse, le Real Madrid a aussi été très performant à l’image de ses résultats financiers. Dans un communiqué, le club de la capitale espagnol a annoncé qu’il était le premier club de football à dégager plus d’un milliard de revenus sur une saison.

En effet, en dehors des transferts de joueurs, le Real Madrid a dégagé 1,073 milliard d’euros de revenus, soit 27% de plus que la saison dernière (843M€). Un chiffre impressionnant qui permet au club d’engranger un bénéfice de 16 millions d’euros. Sa situation patrimoine est également très solide avec un actif net de 574 millions d’euros.