Manchester United : la grande annonce de Jim Ratcliffe sur le mercato

Depuis plusieurs années, Manchester United est en difficulté sportive et financière. Ayant misé sur des joueurs qui n’ont pas répondu présents en ayant sorti des grosses sommes pour les attirer, le club mancunien souffre au niveau des caisses ces derniers mois. Une sonnette d’alarme tirée depuis des années de l’autre côté de la Manche alors que l’équipe la plus titrée de l’histoire en Angleterre a décidé de licencier entre 150 et 200 salariés il y a quelques mois.

Pour autant, Jim Ratcliffe, co-propriétaire des pensionnaires d’Old Trafford, ne semble pas inquiet et a expliqué que le mercato estival n’allait pas servir à renflouer les caisses des Red Devils : «non, non. Nous ne vendrons pas de joueurs en raison de la situation financière dans laquelle nous nous trouvons. Le club était devenu trop gros, nous avons donc réduit les effectifs et nous allons le terminer avec une organisation légère et efficace. C’est ainsi que nous allons gérer les coûts. Les décisions des joueurs seront toutes axées sur la façon dont nous allons améliorer les performances. C’est tout.»