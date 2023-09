JT Foot Mercato : le FC Barcelone prépare son mercato hivernal

Le futur du Barça

Le FC Barcelone est sur un sans-faute depuis le début, il est invaincu toutes compétitions confondues. Les champions de LaLiga en titre ont pour objectif d’être, de nouveau, les leaders du championnat espagnol en fin de saison. Cette renaissance barcelonaise, malgré quelques soucis financiers, pousse les dirigeants à toujours planifier l’avenir le plus tôt possible. Déjà, ce n’est plus qu’une question d’heures avant que Xavi ne prolonge l’aventure avec le FC Barcelone. Rentrant dans la dernière année de son contrat, l’Espagnol s’est mis d’accord avec le club pour étendre son bail jusqu’en juin 2025. Mais, à en croire les révélations d’El Periodico, une clause secrète aurait été insérée dans le nouveau contrat du technicien espagnol. En cas de victoire finale en Ligue des champions ou d’un nouveau sacre en Liga, le natif de Terrassa pourrait être lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2026. Barcelone s’imagine aussi garder João Félix dans son effectif dans les années à venir. Seulement prêté par l’Atlético de Madrid, et sans option d’achat, le meneur de jeu fait déjà l’objet de toutes les spéculations pour la suite de sa carrière. Xavi a voulu temporiser les rumeurs à son sujet : «Il est beaucoup trop tôt pour en parler, il est prêté. Cela peut prendre plusieurs tournures. Nous sommes ravis de lui. Et il en profite. Cancelo aussi. J’espère qu’ils vont rester sur cette bonne voie, et ensuite, nous verrons. Nous parlons d’hypothèses à long terme, il reste neuf mois. Nous déciderons en temps voulu. C’est bientôt. Il est impensable de décider quoi que ce soit maintenant.» En attendant, d’après la presse espagnole, Xavi aimerait beaucoup recruter Guido Rodriguez du Betis. S’il ne prolonge pas son bail avec les Beticos, qui prend fin en juin 2024, le club culé pourrait être tenté de passer à l’action dès cet hiver avec un prix plus attractif pour avoir une nouvelle doublure au poste de sentinelle. Autre piste low-cost, mais d’envergure pour le Barça : Jadon Sancho. En conflit avec son coach à Manchester United, l’ailier anglais est poussé vers la sortie. D’après le Daily Mirror, les Red Devils seraient prêts à le vendre à bas prix car ils veulent absolument s’en débarrasser dès cet hiver. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone suit attentivement ce dossier.

Les anciens se rebellent à Madrid

Utilisés comme seconds couteaux par Carlo Ancelotti depuis le début de la saison au Real Madrid, Luka Modrić et Toni Kroos ne digèrent pas ce déclassement par rapport à Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et forcément Jude Bellingham. Et manifestement, les deux vétérans, agacés, comptent bien se faire entendre. «Je veux juste jouer, j’ai signé une prolongation et on m’a dit que rien ne changerait dans mon statut», avait déjà déclaré Modric, qui avait par ailleurs repoussé plusieurs offres insistantes en provenance d’Arabie saoudite cet été. Face à cette situation, Toni Kroos se sentirait lui aussi irrité. Désireux de retrouver sa place d’indiscutable, comme l’indique une source proche du club à Relevo, l’Allemand ronge son frein, lui qui avait d’ailleurs pensé à prendre sa retraite cet été, avant de finalement prolonger. Carlo Ancelotti s’est montré prudent à ce sujet en conférence de presse cette semaine : «Je sais parfaitement ce que Modric et Kroos peuvent m’apporter. Je n’ai pas besoin de les tester. Ils continueront à être importants», avait-il confié.

Les officiels du jour

Du côté d’Arsenal, on a eu le droit à une grande annonce officielle ce vendredi. « Notre capitaine Martin Odegaard a signé un nouveau contrat à long terme avec le club », annoncent les Gunners dans un communiqué. Et si le club anglais ne précise pas la durée du contrat, les médias britanniques s’accordent pour indiquer qu’Odegaard est désormais lié aux Londoniens jusqu’en 2028. Capitaine des Gunners, le Norvégien a enfin trouvé un endroit où éclore après son échec au Real Madrid. Et ça y est, Julian Nagelsmann prend officiellement les rênes de la sélection allemande. Après Hoffenheim, le RB Leipzig et le Bayern Munich, le tacticien allemand va débuter un nouveau grand défi dans sa jeune carrière. À seulement 36 ans, il prend la suite d’Hans-Dieter Flick, qui est devenu le premier sélectionneur licencié de l’histoire la Nationalmannschaft. Il a la lourde tâche de préparer une sélection en manque de confiance pour l’Euro 2024 qui a lieu en Allemagne. D’après les informations de Sport Bild, Nagelsmann va toucher environ 400 000 euros par mois, soit 3,6 millions d’euros jusqu’à l’Euro.