La presse européenne démonte le PSG, Brest choque l’Europe

Le PSG se fait enfoncer par la presse

Grosse désillusion pour le PSG. Face à un Arsenal impressionnant défensivement, le Paris Saint-Germain s’est incliné 2-0 en Ligue des Champions, sur des buts de Kai Havertz et Bukayo Saka. « Baiser français », placarde le Daily Mail. « Paris dans le Blues », écrit L’Equipe. Le Parisien parle d’une équipe impuissante, toujours en construction, d’un Donnarumma qui s’est loupé et d’un Dembélé qui a manqué. « Arsenal a coulé Paris », écrit le Daily Mirror. Frank Lampard, légende de Chelsea, dit que le PSG a reçu une « leçon » d’Arsenal.

Brest impressionne

Brest a déjoué tous les pronostics. « Brest, c’est le Breizhil », titre L’Equipe. Brest signe son deuxième succès en Ligue des Champions. Ils ont étrillé le RB Salzbourg en seconde mi-temps, 4-0. Le club breton est provisoirement deuxième au classement en Ligue des Champions avec six points. Une addition salée pour le champion d’Autriche, pourtant participant régulier de la Ligue des Champions ces dernières années. Après avoir perdu 3-0 contre Auxerre le week-end dernier, Brest s’est mis à la hauteur du rendez-vous européen. Un exploit de taille pour un club qui évoluait encore en Ligue 2 en 2018-2019.

Van Nistelrooy évoqué à Manchester United

C’est la crise à Manchester United. Erik ten Hag, malgré ses efforts pour redonner de la discipline et un certain contrôle dans le vestiaire, se trouve désormais dans une situation délicate, explique le Manchester Evening News. Après la défaite humiliante contre Tottenham, Ten Hag est sous pression, avec deux matchs pour sauver son poste. Les joueurs de Manchester United préféreraient que Ruud van Nistelrooy prenne la relève si Erik ten Hag est licencié. Van Nistelrooy, actuellement adjoint de Ten Hag, a le soutien des joueurs et des supporters. D’autres noms comme Simone Inzaghi et Gareth Southgate sont aussi envisagés.