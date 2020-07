Franck Ribéry encense Zlatan Ibrahimovic

À 38 ans, Zlatan Ibrahimovic continue d'empiler les buts. Le Suédois en a marqué 8 depuis son retour à l'AC Milan au mois de janvier. Et si son avenir pourrait bien s'écrire ailleurs, Ibra a le respect de nombreuses personnalités de la planète football, à l'image de Franck Ribéry. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, le Français de 37 ans a dit tout le bien qu'il pensait de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

«Même Ibra, comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi par exemple, vit pour le football. Il aime ce qu'il fait et c'est spectaculaire. On attend toujours de lui qu'il fasse un numéro et il est toujours capable de faire la différence, de tirer ses coéquipiers vers le haut. C'est un leader exceptionnel ainsi qu'un footballeur exceptionnel.» Zlatan Ibrahimovic appréciera sans doute ces éloges.