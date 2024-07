Takefusa Kubo va rester à la Real Sociedad

Interrogé sur les rumeurs envoyant Takefusa Kubo à Liverpool, le président de la Real Sociedad Jokin Aperribay a démenti ces informations. Pour lui, il n’y a aucun doute : le Japonais va rester à Saint-Sébastian. « Il n’y a pas de problème avec Kubo, il va rester ici, a-t-il expliqué au micro des médias japonais, dont les propos ont été relayés par AS. C’est un grand joueur, un jeune homme avec beaucoup de personnalité, très collectif et la vérité est que nous sommes très heureux qu’il soit dans ce club. Je pense qu’il n’y a pas de question, je ne vois pas de possibilité.»

« Nous sommes sur le marché et tout peut arriver, mais je pense que Take est très heureux à la Real Sociedad et qu’il continuera, il n’y a pas de négociations avec aucune équipe. (…) Nous aimons beaucoup Take ici, nous espérons qu’il restera pour toujours et qu’il pourra jouer toute sa vie de footballeur avec nous », espère-t-il. Imanol Alguacil, également interrogé sur ce sujet, était en accord avec les propos de son président. « Il n’y a rien pour l’instant, car ce sont nos joueurs et Kubo est ici avec nous. J’espère pouvoir compter sur lui et sur eux tous », a indiqué l’entraîneur du club basque.