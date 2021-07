Euro 2020 : l'Ukraine une surprise pas si inattendue

Quart de finaliste de l'Euro 2020 après une victoire 2-1 en prolongations contre la Suède, l'Ukraine a aussi enfin passé les phases de poules dans cette compétition après des échecs en 2012 et 2016. Quart de finaliste surprise de la Coupe du monde 2006, le pays indépendant depuis le 1er décembre 1991 a une jeune histoire sous la bannière jaune et bleue. Autrefois partie intégrante de l'URSS, l'Ukraine s'est distinguée notamment avec le Dynamo Kiev de Valeri Lobanovski qui avait gagné la Coupe des Coupes en 1975 et 1986 ainsi que lors de l'Euro 1988 avec 13 des 20 finalistes originaires d'Ukraine. C'est donc avec la fierté du passé et avec l'envie de briller hors de la bannière soviétique que l'Ukraine pense son football. Portée par le Dynamo Kiev et le Shakhtar Donetsk qui placent 18 des 26 joueurs ukrainiens à l'Euro 2020, la Zbirna est en tout cas sur la bonne voie.

Qualifiée pour l'Euro 2020 en terminant en tête d'un groupe où figurait le Portugal et la Serbie en qualifications, l'Ukraine a hérité d'un statut de chapeau 1 et s'est retrouvée avec les Pays-Bas, l'Autriche et la Macédoine du Nord. Dans un groupe abordable, mais avec les déceptions du passé en tête, l'Ukraine a tout d'abord affronté les Pays-Bas. Malmenés et menés 2-0, les joueurs d'Andriy Shevchenko se sont arrachés pour égaliser en fin de match même s'ils ont dû s'incliner 3-2. Dominant la Macédoine du Nord (2-1), perdant contre l'Autriche (1-0), l'Ukraine a eu beaucoup de réussite puisqu'elle a terminé quatrième meilleur troisième de la phase de poules, soit avec le pire bilan des seize qualifiés en huitièmes. Pour autant, la déception d'avoir raté le match contre l'Autriche a été vite évacuée et la Zbirna a battu la Suède 2-1 après de folles prolongations où elle aura perdu Artem Besedin et Andriy Yarmolenko sur blessures. Une force de caractère qui prouve que cette équipe n'a pas usurpé sa place dans les huit meilleures nations du continent.

Andriy Shevchenko, l'homme de base du succès ukrainien

Ce retour au premier plan de l'Ukraine est dû en partie à un homme : Andriy Shevchenko. Ballon d'or en 2004, il est le meilleur représentant de son pays qu'il avait déjà porté en quart de finale de la Coupe du monde 2006 en tant que joueur. Sélectionneur depuis le 15 juillet 2016, il réalise un travail admirable depuis 5 ans. De par sa retraite récente (2012) et son arrivée précoce au sein de la sélection ukrainienne, Andriy Shevchenko (44 ans), est très proche de ses joueurs. L'écart générationnel est assez réduit et il a même joué avec certains éléments comme Andriy Yarmolenko, Andriy Pyatov, Taras Stepanenko, Sergiy Kryvtsov ou encore Roman Bezus. Pouvant ainsi trouver des relais intéressants dans l'effectif ukrainien, Andriy Shevchenko a facilement fait assimiler ses idées. Et pour briller à l'Euro, il a eu deux plans, un 4-3-3 lui permettant d'être protagoniste sur le terrain contre des adversaires à sa portée (Macédoine du Nord et Autriche) ainsi que le 3-4-2-1 que l'on a pu voir contre la Suède.

Proposant un football basé sur la contre-attaque et la verticalité, Andriy Shevchenko a su trouver les bonnes combinaisons au fil du temps afin d'avoir un jeu fluide avec de belles sorties de balles. Certains joueurs en ont fait les frais comme Marlos vite mis de côté ou encore Viktor Tsygankov qui est pourtant l'une des grandes promesses du football ukrainien. Contre la Suède, il s'est aussi passé du latéral gauche Viktor Mykolenko qui est aussi très prometteur afin de mettre Oleksandr Zinchenko dans de meilleures dispositions afin de soigner la fluidité des offensives. N'hésitant pas à faire des choix forts sans pour autant compromettre le bon état d'esprit dans son groupe, Andriy Shevchenko a aussi su s'entourer dans son staff. Son ancien coéquipier Oleksandr Shovkovskiy est l'entraîneur des gardiens tandis qu'il a ramené Mauro Tassotti en adjoint, un homme qui a été son coach adjoint lorsqu'il était joueur à l'AC Milan sous les ordres de Fatih Terim et de Carlo Ancelotti.

Une jeunesse dorée

Guidant la barre du bateau ukrainien, Andriy Shevchenko a aussi eu l'avantage de tomber sur l'éclosion d'une génération talentueuse. Avec Andriy Yarmolenko, Ruslan Malinovskiy, Oleksandr Karavaev et Sergiy Sydorchuk pour apporter de l'expérience à chaque ligne, cette équipe ukrainienne peut compter sur des jeunes à fort potentiel dans l'équipe. Oleksandr Zinchenko (24 ans) qui brille à Manchester City en est le porte-étendard, mais Roman Yaremchuk (25 ans) qui a déjà marqué deux buts lors de cet Euro est aussi très important. Mykola Shaparenko (22 ans) a lui aussi pris une belle place dans l'entrejeu tandis que la défense composée de Mykola Matvienko (25 ans), Vitaliy Mykolenko (22 ans) et surtout Ilya Zabarnyi (18 ans) est promise à un grand avenir. Ce dernier a d'ailleurs livré une prestation extraordinaire contre la Suède avec deux tacles réussis, trois interceptions, quatre dégagements et deux tirs contrés. Une rencontre pleine de personnalité pour un joueur qui vit seulement sa première saison en tant que professionnel.

Sur le banc, le talent est aussi présent avec Viktor Tsygankov (23 ans), Denys Popov (22 ans), Georgiy Sudakov (18 ans) et Anatoliy Trubin (19 ans) qui aurait pu être le gardien numéro un, mais qui doit encore patienter comme doublure de Georgiy Bushchan. Avec Vladyslav Supryaga (21 ans), Andriy Lunin (22 ans), Valeriy Bondar (22 ans) ou encore Viktor Kornienko (22 ans) qui tapent à la porte et qui auraient pu être à l'Euro cet été, l'Ukraine a un bel avenir qui se présente. Victorieuse de la Coupe du monde U20 en 2019, l'Ukraine est en train de voir de nombreux talents éclore et cet Euro en est une belle récompense. Si le quart de finale contre l'Angleterre s'annonce compliqué, Andriy Shevchenko ne s'annonce pas battu et veut porter jusqu'au bout la Zbirna : «l'Angleterre est une équipe très bien organisée. Elle a son propre style. Il faudra qu'on sache bien défendre sur les côtés et en zone. J'ai quasiment vu tous les matches de l'Angleterre. C'est vraiment dur de marquer contre l'Angleterre. Leur banc vaut probablement trois fois l'équipe d'Ukraine. Mais on va élaborer une stratégie. Tout est possible.» Capables de soulever des montagnes, l'Ukraine et Andriy Shevchenko veulent poursuivre ce formidable été 2021.

Ce qu'il faut savoir de l'Ukraine