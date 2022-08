JT Foot Mercato : l'OL accélère son opération dégraissage

La suite après cette publicité

Le feuilleton Houssem Aouar s'approche de son dénouement. Longtemps convoité par le Betis, le joueur devrait finalement rebondir du côté de Nottingham Forest. Le club rhodanien devrait récupérer environ 15 M€. Le club anglais a par ailleurs officialisé les transferts d'Emmanuel Dennis et Cheikhou Kouyaté hier. Pour Houssem Aouar, ce sera un moyen de découvrir la Premier League. Son coéquipier Lucas Paqueta pourrait lui aussi rejoindre la Premier League. Courtisé par Newcastle ou encore Arsenal, le Brésilien fait l'objet de nombreuses convoitises, mais l'OL n'a pour le moment reçu aucune offre. Bruno Cheyrou, le responsable du recrutement de l'OL, a en tout cas admis au micro d'OLTV qu'il serait difficile pour le club de le conserver en cas de grosse offre. Autre joueur dont l'OL souhaiterait se séparer, le très coûteux Jérôme Boateng. Loin d'avoir convaincu la saison dernière, l'Allemand pèse lourd dans les finances lyonnaises. Mais l'intéressé ne se voit pas partir, comme il l'a confié dans un entretien accordé à Kicker.

Il y a quelques jours, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier s'est montré très clair sur la situation de Mauro Icardi. Un départ est préférable pour les deux parties. Dès lors, l'intérêt de Manchester United et de Galatasaray a été relayé par la presse étrangère. Mais son agent et femme, Wanda Nara, a tenu immédiatement à faire taire les rumeurs. Monza, le promu italien, a aussi été cité parmi les prétendants. Mais son nouveau dirigeant Adriano Galliani a été très clair sur le sujet au micro de DAZN. « Nous ne signerons pas Mauro Icardi. » Une déclaration qui a le mérite d'être claire. En attendant de trouver un point de chute, l'attaquant de 29 ans s'entraîne avec le groupe des indésirables.

Le club du Rocher a trouvé le successeur d'Aurélien Tchouaméni parti au Real Madrid ! Il s'agit de Mohamed Camara qui arrive en provenance du Red Bull Salzbourg contre un chèque de 15 M€.

Ça bouge à l'Olympique de Marseille avec le départ de deux indésirables ! Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Valladolid, Konrad de la Fuente (21 ans) s'envole finalement pour la Grèce. Il est prêté à l'Olympiacos.

Pol Lirola connaît le même sort puisqu'il est prêté une saison du côté d'Elche. Une option d'achat est incluse dans le deal, comme le précisé le communiqué.

Manchester City prête sa pépite brésilienne Kaky. Acheté près de 10 M€ à Fluminense en avril 2021, le jeune ailier va s'aguerrir au Portugal, du côté du Paços de Ferreira.

